Ces abonnés EDF vont payer leur électricité beaucoup plus cher ce mois-ci

Le mois de mars 2026 risque d'être douloureux pour certains clients d'EDF. Le calendrier tarifaire de leur contrat va entraîner une forte hausse du prix de l'électricité pendant plusieurs jours consécutifs.

Alors que le prix des carburants à déjà fortement augmenté en quelques jours avec la guerre au Moyen-Orient, une autre facture d'énergie va flamber pour certains clients d'EDF. En cause, une formule d'abonnement très particulière qui fait varier les prix de l'électricité dans de grandes proportions. Sans surprise, ces abonnés savent ainsi que quelques jours de l'hiver coûtent beaucoup plus cher que les autres. Mais en 2026, la situation prend une tournure particulière. Et le mois de mars pourrait concentrer une grande partie de ces journées très onéreuses.

Depuis le début de la saison hivernale, le calendrier tarifaire s'est montré relativement clément. Entre novembre et la mi-février, seules 9 journées très coûteuses ont été déclenchées sur les 22 prévues chaque année. Il en reste donc 13 à placer avant le 31 mars, date à laquelle cette période tarifaire se termine. Or le mois de mars compte précisément 22 jours de semaine, ce qui laisse la possibilité d'enchaîner de nombreuses journées chères sur une période très courte.

Ce scénario concerne les abonnés ayant choisi l'option tarifaire Tempo. Ce contrat repose sur un principe simple : l'électricité est moins chère la plupart du temps, mais devient très coûteuse durant un nombre limité de journées dans l'année. Le calendrier distingue trois couleurs — bleu, blanc et rouge — qui correspondent chacune à un niveau de prix différent.

© Hello Watt

Les jours rouges sont les plus redoutés. Pendant ces périodes, le tarif en heures pleines peut atteindre environ 0,70 euro par kilowattheure, soit plus de quatre fois le prix observé lors des jours les moins chers, autour de 0,16 euro. Les heures creuses restent moins élevées, mais elles augmentent également. Pour un logement chauffé à l'électricité, la différence peut se ressentir immédiatement sur la facture.

Selon plusieurs estimations, une seule journée rouge mal anticipée peut ajouter entre 50 et 150 euros à la facture mensuelle d'un foyer qui consomme beaucoup d'électricité. Si une grande partie des jours restants tombe en mars, certains ménages pourraient donc voir leur facture grimper de plusieurs centaines d'euros par rapport à un mois habituel.

Le calendrier exact dépend toutefois d'un autre acteur : RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. C'est lui qui détermine la couleur du lendemain en fonction de la consommation nationale et de la production disponible, notamment celle issue du solaire et de l'éolien. Lorsque la demande s'annonce élevée, les jours rouges peuvent être activés afin d'inciter les ménages à réduire leur consommation.

Les abonnés concernés disposent d'un court délai pour s'organiser. La couleur du lendemain est généralement annoncée vers 11 h par notification, SMS ou via l'application du fournisseur. Beaucoup adaptent alors leurs habitudes : chauffage abaissé, appareils électroménagers utilisés après 22 h et cuisson réduite au strict nécessaire.

Ce système peut rester avantageux sur l'ensemble de l'année, car la majorité des jours sont facturés à un tarif plus bas que celui des offres classiques. Mais lorsque plusieurs journées rouges s'enchaînent, la stratégie devient beaucoup plus difficile à tenir, surtout pour les logements entièrement chauffés à l'électricité.