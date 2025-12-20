Encore plus grand que la Tour Eiffel : c'est l'hôtel le plus haut du monde

Toujours plus haut, toujours plus spectaculaire. Dans ce pays très en vue, un nouvel hôtel géant dépasse tous les autres, surclassant même la Tour Eiffel. Un exploit architectural pour en mettre plein la vue !

Proposer un lit avec vue sur les nuages n'est plus un simple slogan. Depuis une quinzaine d'années, plusieurs villes se livrent une course discrète mais acharnée vers le ciel. À La Mecque, un immense complexe hôtelier domine la Grande Mosquée depuis longtemps. À Hong Kong ou à Shanghai, des tours mêlant bureaux et chambres tutoient déjà des hauteurs vertigineuses. Chaque projet cherche à gagner quelques mètres de plus, à offrir un panorama encore plus large, et à inscrire son nom dans les classements mondiaux.

Ces hôtels géants ne sont pas seulement des lieux pour dormir. Ils symbolisent la puissance économique d'une ville, son goût pour la démesure et sa capacité à attirer visiteurs et investisseurs. À plus de 300 mètres du sol, les contraintes techniques deviennent énormes : ascenseurs ultra-rapides, sécurité renforcée, résistance au vent, gestion de milliers de clients. Peu d'établissements osent franchir ce cap, et encore moins parviennent à le dépasser.

Dans ce paysage déjà impressionnant, une ville s'est imposée comme le terrain de jeu favori des records : Dubaï. Dans cette cité emblématique des Émirats arabes unis, les gratte-ciel poussent plus vite que n'importe où ailleurs, et l'hôtellerie suit le même mouvement. Après avoir accueilli certains des hôtels les plus élevés de la planète, l'émirat vient de franchir une étape supplémentaire avec un bâtiment qui change d'échelle. Cette fois, la comparaison ne se fait plus seulement avec ses concurrents directs, mais avec des monuments mondialement connus.

© Ciel Dubai Marina

Ouvert le 15 novembre 2025, ce nouvel hôtel s'élève à plus de 360 mètres, soit bien au-delà des 330 mètres de la Tour Eiffel. Il compte 82 étages entièrement dédiés à l'accueil des visiteurs, un record officiellement reconnu. Son nom : le Ciel Dubai Marina. Installé dans l'un des quartiers les plus animés de la ville, il domine la mer et les gratte-ciel voisins, en arborant fièrement sa silhouette fine et élancée, visible à des kilomètres et reconnaissable à son étonnante arche au sommet.

À l'intérieur, le Ciel Dubai Marina aligne 857 chambres et 147 suites réparties sur toute la hauteur de la tour. Mais il abrite également aux étages supérieurs huit restaurants, trois piscines extérieures – dont la plus haute piscine à débordement du monde, située au 76e étage – ainsi que des espaces communs qui misent tous sur des vues spectaculaires, de jour comme de nuit. Chaque détail a été pensé pour tirer parti de l'altitude, sans tomber dans l'excès décoratif. Et le plus étonnant, c'(est que les tarifs ne sont pas astronomiques puisque l'on trouve des chambres à partir de 450 euros.

Avec ce nouvel exploit architectural, Dubaï ne se contente pas d'ajouter un hôtel de plus à son catalogue. La ville préférée des milliardaires et des influenceurs confirme son penchant affiché pour le luxe et la démesure. Nul doute que le Ciel Dubai Marina figurera en bonne place dans les stories Instagram… Ce n'est toutefois pas l'immeuble le plus haut au monde : ce titre revient au Burj Khalifa, un gratte-ciel de 828 m et de 200 étages, situé… à Dubaï !