Surveillez vos comptes bancaires : le fisc va faire deux prélèvements importants en octobre

La Direction direction générale des finances publiques va prélever deux impôts à des millions de Français au mois d'octobre. Mieux vaut anticiper ces opérations, car les comptes seront ponctionnés quasiment le même jour.

L'automne n'est jamais une saison très agréable pour les contribuables. Car après les frais liés à la rentrée, ils doivent s'acquitter de quelques impôts. Et cette année, ils devront garder l'œil sur leurs comptes bancaires en octobre. En effet, d'ici la fin du mois, le fisc prévoit deux retraits majeurs, susceptibles d'arriver presque en même temps. Pour certains ménages, il s'agira même d'un double coup dur, car les deux débits toucheront le même compte, à quelques heures d'intervalle.

Tout va commencer autour du 20 octobre. C'est en effet la date limite fixée pour valider en ligne le paiement de la taxe foncière, l'un des impôts les plus attendus (et redoutés) de l'année par les propriétaires. Le paiement ne part pas immédiatement : il déclenche quelques jours plus tard un prélèvement automatique, dont la trace apparaîtra sur le compte bancaire la semaine suivante.

Or, le calendrier 2025 réserve une coïncidence peu agréable : le 27 octobre, un second prélèvement sera effectué par la Direction générale des finances publiques, la fameuse DGFiP qu'on appelle communément "les impôts". Cette nouvelle ponction concerne le solde de l'impôt sur le revenu, dont la régularisation s'étale cette année sur quatre échéances, de septembre à décembre. Pour beaucoup, c'est donc le même jour que la taxe foncière et l'impôt sur le revenu s'invitent simultanément sur le relevé bancaire.

Certains contribuables verront même passer un troisième mouvement : ceux qui ont opté pour la mensualisation de l'impôt sur le revenu auront déjà subi un prélèvement mi-octobre, auquel s'ajoutera celui du 27. Et les ménages les plus imposés devront en plus noter dans leur agenda le 31 octobre, ultime date pour adhérer au prélèvement automatique de l'impôt sur la fortune immobilière.

Ces chevauchements ne sont pas nouveaux, mais ils tombent cette année de manière particulièrement serrée. Entre le 20 et le 27, les comptes de nombreux Français vont donc connaître une période de forte activité financière, mais dans le mauvais sens. D'autant que le fisc applique depuis 2025 une option de " paiement immédiat " pour ceux qui valident leur taxe foncière en ligne : le débit peut intervenir en trois jours seulement. Ceux qui paient sans anticiper risquent ainsi de voir les deux montants s'enchaîner très vite. Et leur solde en banque fondre brutalement.

Il existe bien des solutions pour étaler ces paiements, comme le prélèvement mensuel ou à l'échéance mais elles ne conviennent pas à tout le monde. Ceux qui n'ont pas anticipé devront consulter leur espace personnel sur impots.gouv.fr pour vérifier les montants dus et garder une marge suffisante sur leur compte pour ne pas finir le mois à découvert.