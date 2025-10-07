Ce code spécial permet de téléphoner en cachant votre numéro, quel que soit l'opérateur

Besoin de passer un appel anonyme, sans révéler votre numéro ? Il suffit de taper un code spécial sur votre téléphone, mobile ou fixe : c'est simple et gratuit, quel que soit l'opérateur !

Il existe plusieurs bonnes raisons de téléphoner de temps à autre en anonyme, avec un numéro masqué. C'est le cas notamment quand on veut appeler un service commercial ou administratif en restant inconnu, pour prendre des renseignements sans révéler son numéro pour ne pas être importuné ou enregistré dans une base de données. Mais aussi quand on veut faire une surprise ou une blague à un proche. tant qu'elle n'est pas détournées à des fins malveillantes, cette pratique est tout à fait légale. Surtout, elle est très simple et entièrement gratuite, que ce soit avec un smartphone ou un téléphone fixe.

Ainsi, pour masquer ponctuellement votre numéro en appelant avec un téléphone mobile, il suffit de composer le code universel #31# juste avant le numéro de votre correspondant. Par exemple, si vous voulez appeler le 0123456789, il vous suffira de taper #31#0123456789 sur votre clavier et d'appuyer sur le bouton d'appel. Le destinataire verra alors apparaître un mention du genre "Numéro privé" ou "Inconnu" sur son écran. Cette méthode fonctionne quel que soit votre opérateur (Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.) et quel que soit le modèle de téléphone que vous utilisez. Toutefois, n'oubliez pas que la manipulation doit être répétée à chaque appel si vous ne souhaitez pas que votre numéro apparaisse.

Si vous voulez cacher votre numéro en permanence sur votre mobile, simulez un appel en composant simplement le code *31# sans autre numéro avant de valider. À partir de ce moment, tous vos appels seront effectués en mode masqué, sans avoir à composer de préfixe à chaque fois. Pour revenir à un affichage normal, il suffit de composer le #31#.

Il est également possible de masquer temporairement votre numéro en utilisant un téléphone fixe. Toutefois, contrairement aux mobiles, les préfixes varient en fonction de l'opérateur. Par exemple, si vous êtes chez Bouygues Telecom, le code à composer sera *1651 avant le numéro de votre correspondant, tandis que chez Orange et SFR, c'est le 3651. Et chez Free, il faut taper *31*. Encore une fois, vous devrez répéter l'opération à chaque appel si vous voulez rester anonyme.

Toutefois, attention quand vous appelez en numéro masqué : le destinataire peut facilement rejeter un numéro masqué, voire bloquer tous les appels anonymes. En outre, sachez que les opérateurs et les autorités peuvent tout à fait retrouver l'origine d'appel en cas de besoin, suite à une plainte ou une enquête. Alors, utilisez cette fonction avec précaution, et toujours de façon respectueuse et légale.