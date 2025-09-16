Voilà pourquoi il ne faut surtout pas boire l'eau chaude du robinet

Utiliser directement l'eau chaude du robinet pour préparer une boisson ou pour cuire des aliments, histoire de gagner du temps, est une très mauvaise idée. Car contrairement à l'eau froide, elle est dangereuse pour la santé.

Quand on est pressé, on peut être tenté d'utiliser directement l'eau chaude du robinet pour préparer une boisson (café, thé, soupe…) ou pour cuire des aliments (pâtes, riz, légumes…), Beaucoup ont d'ailleurs ce réflexe pour gagner du temps. Et il paraît logique dans la mesure où il faut souvent de longues minutes pour faire bouillir de l'eau froide, que ce soit avec une bouilloire ou une casserole. Un temps que l'on gagne en utilisant de l'eau déjà portée à une température élevée, autour de 60 ̈C en général.

C'est pourtant une très mauvaise idée. Et même une habitude à bannir totalement, car elle présente des vrais risques pour la santé, ce que beaucoup ignorent. Car contrairement à l'eau froide qui arrive directement du réseau public, l'eau chaude domestique n'est pas considérée comme potable : elle peut transporter des substances indésirables, voire dangereuses.

De fait, la chaleur accentue un phénomène bien connu des plombiers : la dissolution des métaux dans les canalisations. Les logements construits avant la fin des années 1980, parfois dotés de soudures au plomb ou de tuyaux en laiton, sont particulièrement concernés. Or, ce métal lourd est reconnu comme un neurotoxique puissant. Chez l'enfant, il peut altérer le développement cognitif et provoquer des troubles du comportement. Le cuivre ou le zinc, eux aussi libérés plus facilement à haute température, peuvent provoquer nausées ou atteintes rénales si l'exposition est répétée. Un autre piège guette : le chauffe-eau lui-même. En vieillissant, il accumule rouille et sédiments qui se retrouvent ensuite dans le verre ou la casserole. Faire bouillir cette eau et souillée ne résout rien : cela concentre encore davantage ces particules.

© zefart - Adobe Stock

À ces risques chimiques s'ajoutent les dangers microbiologiques. Les cumulus et canalisations constituent un milieu idéal pour la prolifération de micro-organismes. Entre 25 et 50°C, les bactéries se multiplient vite. Parmi elles, la redoutable Legionella, responsable de la légionellose, une pneumonie sévère qui touche surtout les personnes fragiles. On ne l'attrape pas en buvant, mais en inhalant de fines gouttelettes d'eau contaminée, par exemple sous la douche. Ce danger invisible illustre bien pourquoi les organismes de santé recommandent de limiter l'usage de l'eau chaude à la toilette et au ménage, jamais à la consommation.

Les sociétés de distribution d'eau rappellent aussi un autre point : la stagnation. Quand l'eau reste tiède dans un ballon ou dans une chaufferie collective, on peut voir apparaître des nitrites, substances nocives pour la santé. Certaines installations individuelles à gaz, qui chauffent l'eau à la demande, limitent ce risque, mais dans la majorité des foyers, les systèmes de stockage favorisent ces réactions indésirables. À cela s'ajoute la question du goût : l'eau chaude du robinet présente souvent une saveur métallique, preuve tangible des transformations qu'elle a subies.

La solution est simple : toujours utiliser l'eau froide pour boire, cuisiner ou préparer une boisson chaude, puis la chauffer soi-même, dans une bouilloire ou une casserole. Et si un robinet n'a pas servi depuis un moment, mieux vaut le laisser couler une petite minute afin d'évacuer l'eau tiède stagnante dans les tuyaux. Quant à l'eau, contentez vous de l'utiliser exclusivement pour la vaisselle, le ménage et la douche !