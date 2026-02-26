Calme et nature : c'est l'un des plus beaux départements français et la vie n'y est pas chère

Niché au cœur de la France, loin des grandes métropoles et des axes routiers, ce département discret brille par sa nature préservée et sa tranquillité. La vie y est douce et vraiment pas chère !

Alors que les grandes villes concentrent de plus en plus de population, de bruit et de pollution, certains coins de France offrent encore un luxe devenu rare : l'espace, la nature et le silence. Ce sont souvent des territoires ruraux, loin des métropoles et des grands axes de transport, mais riches d'un autre trésor : une vie paisible, loin de l'agitation de la société moderne. Des départements comme la Lozère, l'Ariège ou le Cantal sont de véritables refuges pour qui cherche à échapper à la frénésie urbaine. D'autres, comme la Nièvre ou les Landes, séduisent par leurs forêts immenses et leur air pur. Mais l'un d'entre eux, encore plus discret, coche toutes les cases.

Ce havre de paix, c'est la Creuse. Situé au centre de la France, en région Nouvelle-Aquitaine (ex-Limousin), ce département ne possède pas de hauts sommets ni de falaises spectaculaires, mais la nature omniprésente y est douce. Collines boisées, forêts profondes, prairies ouvertes, étangs paisibles et cours d'eau sinueux s'y enchaînent sans fin. C'est une terre de bocage, traversée par des rivières aux noms chantants comme la Creuse, le Taurion ou la Gartempe. Dans sa partie sud, le parc naturel régional de Millevaches en Limousin abrite landes, tourbières et vastes plateaux où la lumière change sans cesse. Rien d'agressif, tout est apaisant.

Cette variété de paysages, toujours préservés, contribue au sentiment de sérénité que l'on ressent immédiatement en arrivant. La faible densité de population joue aussi un rôle important dans cette sensation : avec seulement 21 hab/km2, c'est l'un des départements les moins peuplés de France. Ici, on peut rouler des kilomètres sans croiser une voiture, s'asseoir au bord d'un lac sans entendre autre chose que le vent dans les feuillages, ou marcher toute une journée sur un sentier sans voir âme qui vive.

© michelgrangier - Adobe Stock

L'environnement est aussi remarquablement sain. La Creuse ne connaît ni embouteillages, ni zones industrielles polluantes. Grâce à son couvert végétal étendu et à son isolement relatif, elle bénéficie d'une qualité de l'air excellente et de ciels nocturnes parmi les plus purs de France. Dans certaines zones, la Voie lactée est visible à l'œil nu. Loin des villes suréclairées, la nuit retrouve ici toute son intensité.

Attention, si la Creuse n'est traversée par aucune autoroute, ce n'est pas pour autant un département isolé et coupé du monde. Il est proche de l'autoroute A20 et de Limoges. Et si certains équipement sont éloignés, ses villes principales comme Guéret ou Aubusson offrent tous els services et commodités classiques (hôpitaux, supermarchés, médiathèques, etc.).

Tout cela contribue à une qualité de vie que beaucoup envient, en harmonie avec les saisons. Et elle est peu chère ! L'immobilier, en particulier, reste très accessible : on peut s'offrir une maison en pierres avec jardin pour quelques dizaines de milliers d'euros, soit une fraction du prix d'un appartement en ville.

Voilà pourquoi le département attire de plus en plus de familles, de retraités et de néo-ruraux, séduits par cet équilibre retrouvé, sans parler des vacanciers qui apprécient les randonnées,, les baignades, la nature, la simplicité et la tranquillité. Et à une époque où la France étouffe l'été avec le changement climatique, la Creuse reste très tempérée grâce à sa végétation.

Bref, la Creuse n'est peut-être pas le département le plus célèbre de France. Mais pour ceux qui veulent ralentir, respirer et vivre autrement, c'est peut-être bien le plus précieux.