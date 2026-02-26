Cette touche mystérieuse sur le clavier de votre PC peut vous jouer de sales tours

Si le clavier reste le moyen le plus rapide et le plus efficace pour saisir du texte sur un ordinateur, certaines touches peu utilisées restent encore mystérieuses pour beaucoup. Et l'une d'elles peut même vous agacer sérieusement !

Avec l’avènement des écrans tactiles et le triomphe des smartphones, les bons vieux claviers d'ordinateurs semblent de plus en plus anachroniques pour certains. Face à leur multitude de touches aux noms et aux symboles parfois cryptiques, on peut se sentir un peu perdu et se demander si l'on ne va pas déclencher une catastrophe en appuyant dessus.

D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on appuie par inadvertance sur l'une d'entre elles, souvent située non loin de la touche Retour arrière, qu'on utilise régulièrement lorsqu'on tape du texte à l'ordinateur. Cette touche, qu'on trouve encore sur de très nombreux claviers de nos, et à laquelle on ne prête jamais attention, sauf lorsqu'elle vient perturber notre écriture, c'est la fameuse Insert, Inser ou encore Ins.

Son rôle ? Elle permet de basculer entre deux modes d'entrée du texte sur le clavier : le mode « insertion », celui par défaut sur les ordinateurs d'aujourd'hui, et le mode « refrappe », aussi appelé « remplacement ». Comme son nom le laisse deviner, le mode « insertion » permet d'ajouter des caractères après la position du curseur, tout en décalant le texte existant vers la droite ou la gauche, selon le sens d'écriture choisi. C'est le mode d'entrée du texte par défaut sur la totalité des ordinateurs contemporains, et celui auquel nous sommes habitués.

L'autre mode de saisie du texte, « refrappe » ou « remplacement » donc, fonctionne de façon légèrement différente, puisqu'il permet d'écrire de nouveaux caractères après la position du curseur, en remplaçant progressivement le texte déjà présent. Dans ce mode, chaque nouveau caractère entré prend la place de celui directement à droite à gauche du curseur, selon le sens d'écriture utilisé.

Ce mode d'entrée du texte est apparu sur les machines à écrire électroniques, pour permettre de changer ou de corriger des mots avant d'imprimer la ligne en cours d'écriture. De nos jours, avec les ordinateurs modernes et les traitements de texte, ce mode de saisie peut sembler déconcertant et quelque peu désuet, puisqu'il est très facile de sélectionner une portion de texte avec la souris pour la modifier.

C'est d'ailleurs pour cela que le mode d'entrée du texte par défaut sur la plupart des systèmes est désormais « insertion », et que la touche Ins a même disparu des claviers d'Apple. Pourtant, ce mode de frappe reste apprécié de certains utilisateurs, notamment les développeurs pour l'écriture de code informatique, et les administrateurs pour l'utilisation des logiciels en ligne de commande.

Néanmoins, dans le cadre d'une utilisation plus courante d'un clavier d'ordinateur, il y a de grandes chances que le mode « refrappe » soit plus enquiquinant qu'autre chose lorsqu'il se déclenche. Ainsi, si vous avez basculé par inadvertance dans ce mode de saisie, sachez donc qu'il vous suffit d'appuyer sur la touche Insert, Inser ou Ins du clavier pour revenir à la normale.

Sur Windows, il n'existe malheureusement pas d'option native dans les paramètres pour désactiver complètement cette touche. Certains constructeurs d'ordinateurs portables ou de périphériques proposent de rendre la touche Ins inactive via leurs applications maison, comme Logi+ chez Logitech. Et en dernier recours, vous pouvez suivre notre pas-à-pas dédié, dont le lien se trouve plus haut dans cet article, pour désactiver définitivement le basculement entre les mode « insertion » et « refrappe » du clavier.