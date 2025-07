Ces symboles discrets indiquent que votre maison va bientôt être cambriolée

Les cambrioleurs opèrent rarement au hasard. Et pour repérer leurs futures cibles, certains utilisent un système de marquage aussi discret qu'efficace. Un code secret que tout le monde ne connaît pas.

Selon les statistiques de la police et de la gendarmerie, il y a eu plus de 218 000 cambriolages en France en 2024. Un chiffre en hausse constante depuis 2020, qui représente en moyenne près de 600 cambriolages par jour. Derrière ce fléau ancestral, des voleurs bien organisés, qui utilisent de nombreuses techniques pour préparer et réaliser leurs larcins, notamment l'été, quand les gens partent en vacances.

De fait, en dehors de cas particuliers où l'occasion fait le larron, les voleurs étudient leurs cibles avant d'agir : les habitudes des occupants, la présence d'un système de sécurité, les horaires d'absence… Pour transmettre ces informations entre eux, ils ont parfois recours à un langage codé, discret et visuel : des marques laissées sur les murs, les boîtes aux lettres, les volets ou les portails. Ce système, connu depuis des décennies, permettrait de signaler en un clin d'œil si une maison vaut la peine d'être "visitée" ou non.

Le plus souvent, ces signes sont tracés à la craie, pour ne pas attirer l'attention et disparaître rapidement. Un cercle, par exemple, indique généralement une maison sans alarme, donc facile à cambrioler. Un losange peut signaler que le logement est vide ou rarement occupé. Trois petits cercles alignés sont interprétés comme une indication que des objets de valeur sont présents à l'intérieur. Ces marques sont simples, mais efficaces entre initiés.

© logo mieuxchezvous.com

D'autres symboles vont plus loin : un triangle peut signifier qu'une femme vit seule, une croix peut marquer une future cible, tandis qu'un rectangle barré indique que la maison a déjà été cambriolée. Le vocabulaire visuel est varié, et souvent déroutant pour un œil non averti. Il existe même des codes de type " + " ou " X " dans un cercle, que certains interprètent comme des signes d'urgence ou de passage imminent.

Parfois, les signes ne sont pas dessinés, mais constitués d'éléments placés volontairement : un petit bâton glissé dans une poignée de volet, un ruban adhésif transparent sur une porte ou une feuille de papier coincée sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres. L'idée est simple : vérifier si les occupants sont présents. Si l'objet n'est pas déplacé au bout de plusieurs jours, la maison est considérée comme inoccupée.

Face à ce genre de découverte, mieux vaut ne pas rester passif. Si vous repérez un symbole étrange sur votre façade ou un objet suspect devant chez vous, prenez-le en photo avant de l'effacer pou de retirer. Signalez-le aussitôt à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche. Parlez-en aussi à vos voisins : la vigilance partagée est l'un des meilleurs moyens de prévenir les cambriolages. Et si vous êtes absent plusieurs jours, demandez à quelqu'un de confiance de passer régulièrement pour faire croire que la maison est habitée.

Cela dit, les spécialistes le rappellent : les voleurs modernes n'ont plus toujours besoin de laisser des signes visibles. Aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur les réseaux sociaux, où certaines personnes annoncent publiquement leurs vacances, partagent des photos depuis l'aéroport ou indiquent qu'elles sont parties. Une aubaine pour qui sait observer.

Enfin, certains estiment que ces marquages font surtout partie des légendes urbaines : des histoires qui circulent, se transmettent, mais dont les preuves concrètes sont rares. Les forces de l'ordre elles-mêmes restent prudentes sur leur fréquence réelle. Néanmoins, quand un signe suspect apparaît sans explication, mieux vaut ne pas l'ignorer.