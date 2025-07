Les objets connectés de cette grande marque ne fonctionneront plus dans quelques mois

À la surprise générale, une grande marque de produits électroniques a décidé d'abandonner sa gamme d'objets connectés. Résultat : dans quelques mois, ils ne fonctionneront plus, et il ne restera qu'à les jeter…

C'est un détail qui échappe à bien des consommateurs : un objet connecté dépend autant de son matériel que des serveurs qui lui permettent de fonctionner. Et lorsque ces serveurs s'éteignent, l'objet devient inerte. C'est exactement ce qui va arriver à la gamme domotique WeMo, lancée par Belkin il y a plus de dix ans.

Le fabricant américain, propriété du groupe Foxconn et grand spécialiste des des accessoires électroniques, a décidé de mettre un terme au support de ses produits connectés dès le 31 janvier 2026. Résultat : la grande majorité des ampoules, prises, interrupteurs et capteurs WeMo ne fonctionneront plus, même s'ils sont encore en parfait état sur le plan matériel.

L'arrêt du service signifie concrètement que l'application mobile ne sera plus mise à jour, et, surtout, que les objets ne pourront plus être contrôlés, ni via Alexa, ni via Google Home. La commande à distance, qui passe par les serveurs Internet de Belkin, cessera purement et simplement de répondre.

Sur le site du fabricant, une page liste les quelque 30 appareils concernés, soit une grande partie des références commercialisées depuis 2015. Le constructeur suggère, comme maigre consolation, de recycler les objets devenus inutilisables. Quant aux remboursements, ils ne sont possibles que pour les produits encore sous garantie.

Il existe une exception, et elle concerne un petit groupe d'appareils ayant été configurés à temps avec Apple HomeKit. Ceux-là continueront à fonctionner en local, sans passer par le cloud. Encore faut-il avoir eu l'intuition de les connecter à l'application Maison avant la date limite. Quelques autres, plus récents, utilisent le protocole Thread et resteront aussi opérationnels, mais cela ne représente qu'une infime part de la gamme.

Ce virage brutal illustre l'instabilité du marché de la maison connectée. Même de grands acteurs comme Google réduisent leurs ambitions, comme on l'a vu récemment avec l'arrêt des thermostats Nest en Europe. Pendant ce temps, d'autres, comme Amazon, persistent. Le problème, c'est que ce type de décision laisse les clients sans recours, avec du matériel souvent encore vendu en magasin, mais déjà condamné à finir à la poubelle, même s'il est capable de fonctionner physiquement. Une aberration et un formidable gâchis, tant économique qu'écologique.

Avant d'investir dans un objet connecté, il devient donc essentiel de se poser une question simple : est-ce que cet appareil fonctionnera encore dans deux ans ? Car dans le cas de Belkin, la réponse est déjà connue.