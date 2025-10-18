Voici les villes de France où il pleut le plus (non, elles ne sont pas toutes en Bretagne !)

Certaines villes de France sont réputées pour leur météo agréable, d'autres pour leur temps épouvantable. Découvrez le classement des villes où il pleut le plus. Et contrairement aux idées reçues, toutes ne sont pas en Bretagne !

Ça y est, l'automne est bien installé ! Les journées se font plus courtes, le soleil plus rare, et les températures chutent brusquement. Il est l'heure de ressortir les pulls, les grosses doudounes, les écharpes, les bonnets et, surtout, les parapluies pour faire face à ce changement de saison. Alors qu'il devient de plus en plus difficile d'échapper à la grisaille ambiante, certaines régions sont submergées par la pluie. Pas évident de garder le moral dans ces conditions ! Certaines villes sont connues pour être particulièrement pluvieuses, et autant dire que ce n'est pas fait pour tout le monde !

Forcément, lorsque l'on parle de précipitations, on pense tout de suite à la Bretagne ! Pourtant, il arrive qu'il y fasse beau plusieurs fois par jour ! Mais le titre de la ville la plus pluvieuse de France ne repose pas uniquement sur des impressions subjectives ou sur des dictons populaires, mais sur des données précises. Deux classements ont été réalisés pour déterminer laquelle remporte le titre. Le premier se base sur les données de Météo France récoltées entre 1991 et 2021 tandis que le second repose sur une étude de Holidu, un site touristique qui utilise les données de World Weather Online.

D'après les résultats de Météo France, c'est Biarritz qui obtient la palme d'or, avec pas moins de 1 470 mm de pluie par an. Cela est dû au fait que la ville est soumise à des influences océaniques, qui apportent des précipitations, en particulier en automne et en hiver. Elle est suivie de très près par Brest, avec 1 230 mm par an. En revanche, il s'agit de la ville où il pleut le plus souvent, avec une moyenne de 159 jours sur 365, soit 18 jours de plus qu'à Biarritz. Viennent ensuite Besançon, Tarbes, Limoges, Bourg-Saint-Maurice, Lorient, Bordeaux, Grenoble et Montélimar, qui clôture ce top 10.

© Dmytro - Adobe Stock

Le classement réalisé par Holidu est sensiblement différent, puisqu'il ne prend en compte que les villes de plus de 50 000 habitants. Forcément, cela fait déjà un premier tri ! C'est alors Grenoble qui remporte la palme d'or, avec environ 9 jours de pluie par mois et 5,5 mm de précipitations par jour. Elle est suivie par Annecy, Lyon, Mulhouse, Bayonne, Pau, Saint-Étienne, Bourges, Villeneuve-d'Ascq et Limoges.

Au-delà des villes, certaines régions sont particulièrement humides. C'est le cas des versants ouest des massifs montagneux, tels que les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, à cause des reliefs qui forcent l'air humide à s'élever, puis à redescendre en libérant son eau sous la forme de pluie. La région Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi officiellement la plus pluvieuse de France !

Si vous êtes allergique à la pluie, privilégiez donc des villes au climat plus sec, à l'image de Marseille, qui n'enregistre en moyenne que 515 mm de précipitations annuelles, ou de Perpignan, qui affiche des données similaires grâce au climat méditerranéen. Mieux vaut prévoir la crème solaire !