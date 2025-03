Vous n'avez plus envie de repasser vos vêtements ? Essayez l'astuce de la douche

De plus en plus de personnes font aujourd'hui l'impasse sur le repassage. Une astuce permet toutefois de faire disparaître les plis sans fer à repasser : l'astuce de la douche.

Chaque matin, c'est la même rengaine. Vous êtes déjà en retard, mais votre chemise préférée est complètement froissée, et l'idée même de sortir le fer à repasser vous décourage. Il trône dans un coin du placard, totalement inutile. Depuis quand ne l'avez-vous pas utilisé ? Alors qu'il était auparavant un élément indispensable du foyer, de plus en plus de personnes abandonnent l'étape repassage et ne la réservent que pour des événements importants (mariages, entretiens d'embauche, etc.).

Cela n'est pas dû à de la négligence, c'est simplement que les habitudes vestimentaires ont changé. Le quotidien s'accélère, les matières se modernisent, les priorités changent. Le pli impeccable, autrefois synonyme de rigueur, cède peu à peu la place au confort, aux coupes plus décontractées… et aux solutions alternatives.

De plus en plus de personnes cherchent aujourd'hui à défroisser leurs vêtements sans fer. Plusieurs méthodes existent – l'utilisation d'un défroisseur vapeur, d'un sèche-cheveux, d'un lisseur à cheveux, d'un spray défroissant ou même du bon vieux rouleau à pâtisserie pour les plus créatifs. Mais une astuce en particulier semble faire consensus pour son efficacité, sa simplicité et, surtout, sa gratuité.

Le principe est très simple : exploiter la vapeur de votre douche. Il suffit d'accrocher le vêtement à un cintre, de le suspendre quelque part dans la salle de bain (une porte, une étagère, la tringle de douche...), sans contact direct avec l'eau bien évidemment. Il ne vous reste plus qu'à vous laver tranquillement, en prenant soin de bien fermer la porte afin de bien retenir la vapeur.

Alors que l'eau coule, le vêtement va se détendre naturellement grâce à l'humidité ambiante. Dix à trente minutes suffisent généralement à faire le travail, selon le tissu. Pas besoin de manipuler un appareil brûlant, pas de table à installer, pas de temps perdu. Juste la vapeur, et une bonne douche relaxante. Pour finir, un petit lissage à la main peut parfaire le tout.

Attention toutefois : tous les tissus ne réagissent pas de la même manière. Le coton, le lin ou la viscose se prêtent bien à l'exercice, mais certaines matières synthétiques peuvent se montrer plus capricieuses. De même, cette méthode est moins efficace sur les tissus épais. En somme, cette technique fonctionne surtout avec les vêtements souples et légers, comme les chemises et les chemisiers. Il ne vous reste plus qu'à tester !