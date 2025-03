Bien mieux que la camomille, cette plante en infusion aide à mieux dormir

Vous avez des difficultés à vous endormir ou vous avez un sommeil agité ? Essayez de boire une infusion réalisée avec cette plante : elle est bien plus efficace que la fameuse camomille.

Troubles du sommeil, insomnie, réveils nocturnes… Un Français sur deux a des problèmes pour dormir. Le plus souvent, la faute revient au stress, aux horaires de travail irréguliers et, surtout, à l'omniprésence des écrans. Pourtant, un repos de qualité est essentiel pour notre bien-être, et les conséquences de ce manque de sommeil ne sont pas à prendre à la légère : irritabilité, baisse de la concentration, troubles de la mémoire, risques accrus de maladies cardiovasculaires.

Face à ces nuits agitées, les remèdes de grand-mère refont surface, avec en tête les infusions et tisanes. En effet, ces breuvages chauds sont réputés pour leurs vertus apaisantes. La simple préparation d'une tisane, le rituel de l'infusion, participe déjà à une mise en condition propice à l'endormissement.

Cependant, toutes les plantes ne se valent pas en matière d'aide au sommeil. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, la camomille romaine, Chamaemelum nobile, n'a pas d'effet reconnu sur les troubles du sommeil. Son usage traditionnel, listé par le Comité des médicaments à base de plantes (HMPC) de l'Agence européenne du médicament (EMA), vise principalement à apaiser des maux digestifs tels que flatulences et ballonnements.

En revanche, une plante moins connue du grand public se distingue par ses effets notables sur la qualité du sommeil : la valériane officinale, ou Valeriana officinalis. Reconnaissable à ses fleurs blanches ou rosées, elle est utilisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés sédatives et anxiolytiques. Elle agit sur le système nerveux central en augmentant les niveaux de GABA, un neurotransmetteur inhibiteur qui favorise la relaxation et réduit l'excitabilité neuronale. Cette action explique son efficacité à diminuer le temps d'endormissement et à améliorer la qualité globale du sommeil.

Contrairement à certains somnifères synthétiques, la valériane ne provoque pas de somnolence diurne ni de dépendance, ce qui en fait une alternative naturelle intéressante pour ceux qui cherchent à améliorer leur sommeil sans recourir à des médicaments. Notons que ce sont principalement ses racines qui renferment les composés actifs responsables de ses effets bénéfiques.

La consommation de valériane se fait généralement sous forme d'infusion. Pour préparer une tisane, il suffit de plonger deux à trois grammes de racines séchées dans une tasse d'eau bouillante, de laisser infuser une dizaine de minutes, puis de filtrer. Il est recommandé de consommer cette infusion une demi-heure à une heure avant le coucher pour en ressentir pleinement les effets. Attention, il faut toujours demander conseil à son médecin, pour éviter toute interaction médicamenteuse ou incompatibilité avec certaines pathologies.

Outre la valériane, d'autres plantes méritent également notre attention pour favoriser un sommeil réparateur. C'est par exemple le cas de l'aubépine, du pavot de Californie (aussi appelé eschscholzia), de la mélisse et du passiflore. Cela peut être une bonne idée de les associer au sein d'une infusion.

Mais attention, cette astuce est valable uniquement dans le cas de troubles non chroniques et ponctuels, comme des difficultés d'endormissement causées par un stress récent. Une tisane à elle seule ne peut vous aider à venir à bout d'une insomnie chronique. Si vous en souffrez, il faut absolument consulter afin de rechercher les causes sous-jacentes et d'obtenir une aide adaptée.