Ce mode secret de Windows active le turbo de votre PC pour des performances optimales

Vous l'ignorez sans doute, mais Windows dispose d'un mode secret qui permet de profiter des meilleures performances d'un PC sans modifier le moindre composant matériel. Voici la méthode pour l'activer.

Si vous utilisez un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11, vous savez probablement que le système propose trois modes d'alimentation. Ces "profils énergétiques" prêts-à-l'emploi correspondent à différents ensembles de paramètres, qui vise chacun un objectif particulier : maximiser l'autonomie, les performances ou un équilibre entre les deux. Ces profils ne sont d'ailleurs pas réservés aux PC portables, et peuvent également être modifiés sur un ordinateur de bureau.

Mais Windows dispose également d'un autre mode de fonctionnement, qui permet d'atteindre des performances encore supérieures, si l'on sait comment l'activer. Avant de poursuivre, il est toutefois nécessaire de bien distinguer deux catégories de paramètres. Bien qu'ils concernent tous l'alimentation du PC, qu'ils portent presque les mêmes noms et qu'ils aient des liens entre eux, ils ne sont pas identiques. On retrouve ici la confusion habituelle qui règne dans les produits Microsoft.

D'une part, il y a le Mode d'alimentation, qui se trouve dans l'application Paramètres, section Système > Marche/Arrêt, avec trois options disponibles : Meilleure efficacité d'alimentation, Équilibre et Performances Élevées. C'est entre ces trois modes que vous alternez probablement pour optimiser l'autonomie de votre ordinateur portable selon vos besoins. Ce paramètre est le plus accessible, mais ce n'est pas celui qui nous intéresse ici.

D'autre part, il y a le Mode de gestion de l'alimentation, qui se trouve lui dans le Panneau de Configuration, section Système et sécurité > Options d'alimentation. Il propose lui aussi trois options : Utilisation normale, Économie d'énergie et Performances élevées. Malgré leurs noms presque identiques, ces trois profils ne sont pas les mêmes que ceux du Mode d'alimentation des Paramètres cités au-dessus. Quand on parlait de confusion…

Dans le cas présent, c'est le Mode de gestion de l'alimentation du Panneau de configuration qui nous intéresse. En effet, en plus des trois profils proposés, il en existe un quatrième nommé Performances optimales, qui permet d'aller plus loin que le mode Performances élevées, en exploitant tout le potentiel des composants du PC.

Ce mode de fonctionnement est masqué par défaut sur les ordinateurs grand public, car normalement réservé aux machines professionnelles de type station de travail, dotées d'une version Pro de Windows (10 ou 11). Néanmoins, ce profil de gestion de l'alimentation est bien présent sur les PC utilisant Windows Famille et ne demande qu'à être "dévoilé" pour être utilisé.

Pour ce faire, commencez par lancer PowerShell en effectuant un clic-droit sur le menu Démarrer dans la barre des tâches, puis en cliquant sur Terminal (Administrateur). Dans la fenêtre qui s'ouvre, copiez-collez alors la commande powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 et validez en appuyant sur la touche Entrée. Vous devriez voir apparaître une ligne GUID du mode de gestion de l'alimentation : suivie d'un code alphanumérique, comme sur la capture d'écran ci-dessus.

Ouvrez ensuite le menu Démarrer et écrivez le mot "alimentation", puis cliquez sur le résultat de recherche Choisir un mode de gestion de l'alimentation (à ne pas confondre avec Modifier le mode de gestion de l'alimentation). Vous arriverez alors sur une page du Panneau de configuration. Là, cliquez sur Affichez les modes supplémentaires et sélectionnez enfin l'option Performances optimales. Voilà, vous avez activé le mode de performances ultimes de Windows.

Gardez à l'esprit que ce mode consommera plus d'énergie et qu'il aura donc un impact significatif sur l'autonomie de la batterie d'un PC portable. Par ailleurs, ce profil entraînera également une chauffe plus importante des composants de votre ordinateur, qui devra ventiler davantage pour maintenir une température acceptable et sera donc plus bruyant.

Évitez donc d'activer le mode Performances optimales dans un open space ou en déplacement, et réservez son utilisation pour les situations où vous avez besoin d'un maximum de puissance, comme la retouche photo poussée, le montage vidéo, la modélisation 3D ou encore les jeux vidéos exigeants.