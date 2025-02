Des millions de Français ignorent qu'il ont droit à ces aides financières - vérifiez si c'est votre cas

Des très nombreux Français ne réclament pas les aides sociales auxquelles ils ont droit, passant parfois à côté de plusieurs milliers d'euros par an. Un simulateur en ligne permet de faire le point, gratuitement at anonymement.

S'il est souvent critiqué, le système social français est d'un soutien précieux pour une grande partie de la population. En plus de la santé et de la retraite, qui profitent à tous, il permet à de nombreuses personnes de bénéficier d'aides financières diverses selon leur situation : allocations familiales (AF), aide personnalisée au logement (APL), allocation de logement familial (ALF), prime d'activité, aide individuelle à la formation, allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou encore revenu de solidarité active (RSA), il y en a de toutes sortes, pour tout le monde ou presque.

Et c'est bien là le problème. Il y a tellement de dispositifs assortis à une myriade de conditions qu'il est difficile de s'y retrouver quand on n'est pas expert en la matière. Ainsi, selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), près d'un tiers de citoyens éligibles à une ou plusieurs prestations sociales n'en bénéficient pas. Au total, cela représente environ 38 milliards d'euros non réclamés par les ménages chaque année.

Ce phénomène touche toutes les catégories de population : étudiants, travailleurs précaires, parents solos, familles, retraités… Cela s'explique par la méconnaissance de ses droits, le manque de temps, mais aussi à des démarches administratives bien trop compliquées. Et c'est sans compter les délais de traitement, qui peuvent parfois prendre une année entière ! De plus, la numérisation des services publics n'a pas simplifié l'accès aux aides. Et c'est sans compter le fait que certains renoncent aux aides par choix, par crainte de conséquences négatives, de passer pour un "assisté" ou par la volonté de s'en sortir "par eux-mêmes".

De fait, la plupart des Français ne réclament pas des aides auxquelles ils ont pourtant droit, par simple ignorance. Et c'est précisément pour les aider à y voir plus clair que le Gouvernement a mis en place un outil en ligne entièrement anonyme et gratuit : le site Mesdroitssociaux.gouv.fr, qui permet à chacun de retrouver les différentes aides dont il peut bénéficier selon son statut (jeune, étudiant, en activité, etc.). Et il n'y a aucune raison de vous en priver !

Une quinzaine de minutes suffisent pour effectuer une simulation complète de vos droits. Il faut juste saisir quelques informations en indiquant le nombre de personnes vivant dans votre foyer et leur statut (enceinte, en congé parental, étudiant, en reprise d'activité, etc.), le logement dans lequel vous vivez (commune, locataire ou propriétaire, etc.) et vos différentes ressources.

Une fois le formulaire complété (le parcours est fléché), vous obtenez la liste des aides sociales auxquelles vous pouvez prétendre parmi les quelque 58 dispositifs existants. N'hésitez pas à effectuer une simulation, c'est rapide, anonyme et gratuit. Il serait dommage de vous priver de ces coups de pouce pouvant représenter plusieurs milliers d'euros par an.