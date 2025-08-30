Ni 90, ni 60 degrés : voici la température idéale pour bien laver votre linge en faisant des économies

Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de laver votre linge à 60 ou à 90 degrés pour le nettoyer efficacement. Et en choisissant une température plus basse, vous ferez de grosses économies !

Autrefois, nos grands-mères ne juraient que par les lessives à haute température. Laver à 60 °C, voire plus, était alors synonyme de propreté absolue. Ces habitudes, solidement ancrées, faisaient sens dans un contexte où l'eau chaude semblait être le seul moyen d'éliminer efficacement les taches et les bactéries. Aujourd'hui encore, cette croyance que "plus c'est chaud, plus c'est propre", perdure.

Pourtant, il existe désormais une myriade de textiles et de détergents innovants. Les fibres synthétiques, les mélanges de coton et les solutions antimicrobiennes se sont multipliés, modifiant en profondeur les règles ménagères. Et avec elles, une meilleure compréhension des cycles de lavage et des températures optimales s'est développée. Peu à peu, les experts en entretien ménager se sont rendu compte que l'eau bouillante n'est pas la seule garante de propreté.

En effet, les appareils de lavage actuels sont bien plus performants que leurs ancêtres. La majorité des lave-linges modernes, même en lavant à 30 ou 40 °C, permettent d'éliminer efficacement la saleté et les bactéries, notamment grâce aux détergents actuels à haute efficacité. Ces derniers, spécialement conçus pour fonctionner à basse température, décomposent efficacement les taches de graisse, de nourriture ou de transpiration. En conséquence, un lavage à haute température devient non seulement inutile dans de nombreux cas pour la propreté, mais en plus il est très énergivore.

Les études montrent ainsi qu'un lavage à 60 °C est rarement nécessaire, sauf pour les textiles de personnes malades, le linge souillé par des fluides corporels (sang, urine, selles, vomi, etc.) ou les sous-vêtements en cas d'infections. Pour le reste, un lavage à 40 °C, complété par l'utilisation d'un produit désinfectant adapté, est largement suffisant pour obtenir un linge propre, frais et sain. Attention, pour les allergies aux acariens, un lavage à 60 °C une fois par mois est recommandé, car il élimine mieux les allergènes.

Surtout, chauffer de l'eau à 30 ou 40 degrés nécessite beaucoup moins d'énergie électrique que de monter à 60 ou pire, 90 degrés ! La différence est énorme et se ressent immédiatement sur la facture d'électricité.

En plus d'alléger la facture énergétique, le lavage à basse température présente d'autres avantages. À haute température, les vêtements sont soumis à une usure accrue, ce qui peut affaiblir leurs fibres et raccourcir leur durée de vie. En lavant vos vêtements à 30 ou 40 °C, vous préservez non seulement vos textiles, mais vous réduisez aussi l'impact environnemental lié à la production de nouvelles pièces pour remplacer celles abîmées.

Ainsi, laver à basse température a trois avantages : moins d'usure des vêtements, une facture d'énergie allégée, et une réduction de l'impact écologique. Attention tout de même à choisir un cycle de lavage assez long. La combinaison du temps et du mouvement mécanique de la machine à laver est aussi importante que la température elle-même.