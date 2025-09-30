Ce sont les voitures les plus volées en France - Deux marques populaires arrivent en tête

Les vols de voitures sont en forte hausse en France depuis quelques années. Un phénomène inquiétant, et qui concerne plus particulièrement deux marques très populaires dans l'Hexagone.

Les vols de véhicules ont atteint des records en France ces dernières années, avec un peu plus de 70 000 voitures et utilitaires dérobés en 2023, selon les données consolidées des assureurs, soit près de 200 vols ̂par jour. Un phénomène inquiétant, en hausse de 11 % par rapport à 2022, et qui concerne plus particulièrement certaines marques et certains modèles très prisés des voleurs, mais qui se concentre également dans des régions plus touchées que d'autres.

Cette augmentation va à l'encontre des idées reçues, selon lesquelles les véhicules modernes seraient mieux sécurisés. En pratique, c'est exactement le contraire que se produit. Les méthodes traditionnelles – vitres brisées, démarrage à l'arraché – ne représentent plus que 30 % des cas. Aujourd'hui, les voleurs utilisent des boîtiers électroniques capables de cloner les clés sans contact en quelques secondes, ou des logiciels piratant les calculateurs des véhicules via leur prise OBD. Ces techniques, invisibles et rapides, expliquent pourquoi 7 vols sur 10 s'effectuent sans laisser de traces. Les modèles hybrides ou électriques sont particulièrement vulnérables à ces attaques en raison de leurs composants high-tech, notamment leurs batteries, dont la valeur au marché noir peut dépasser les 10 000 euros.

En outre, quelques départements concentrent près de 40 % des vols : les Bouches-du-Rhône, le Nord, le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis le Rhône. Leur point commun ? Une proximité avec des axes logistiques majeurs – ports méditerranéens, aéroports franciliens, autoroutes vers l'Europe de l'Est – qui facilitent l'export des véhicules. Dans le détail, Marseille et sa région trustent la première place, avec des voitures souvent acheminées vers le Maghreb en moins de 48 heures. L'Île-de-France, plaque tournante des trafics internationaux, voit quant à elle disparaître ses SUV premium en direction de l'Europe de l'Est. Cependant, les réseaux étendent désormais leur rayon d'action vers des villes moyennes comme Tours ou Clermont-Ferrand, où la surveillance est moins dense

© LIGHTFIELD STUDIOS - Adobe Stock

Sans surprise, les marques françaises sont les plus prisées. Et pour cause, ce sont les plus vendues sur le territoire, avec des millions d'exemplaires en circulation. Renault et Peugeot occupent la tête des classements avec des modèles spécifiques : Clio IV (2 378 vols recensés en 2023), Mégane IV (1 297 vols), 3008 II (1 181 vols), 308 II (1 177 vols), 208 première et deuxième générations (2 097 vols cumulés) et Clio III (985 vols).

Et si les chiffres sont plus petits en raison de leur diffusion plus limitée, les voitures premium ne sont pas épargnées par le phénomène, avec une préférence pour les modèles japonais : les Toyota RAV4 V, Lexus RX II, Lexus NX, Audi A3 et autre Alfa Romeo Giulietta II sont des cibles privilégiées des voleurs qui les revendent à bon prix.

Les voitures ne sont pas les seules visées : les utilitaires sont également très prisés. Le Renault Master III est l'utilitaire le plus volé en 2023, avec 934 vols signalés en 2023, suivi par le Peugeot Boxer III, l'Iveco Daily III, le Citroën Jumper III, le Renault Trafic III et le Peugeot Expert IV. Et si les voleurs ciblent ces véhicules pour leurs pièces détachées, ils les apprécient aussi pour leur capacité à transporter des marchandises, ce qui les rend particulièrement attractifs pour le marché noir.