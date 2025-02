Entre adultères et divorces, la vie sentimentale des manchots est digne des Feux de l'amour

Les manchots ont la réputation d'être des animaux particulièrement fidèles. Mais comme des scientifiques viennent de le découvrir, leurs relations amoureuses sont bien plus complexes et dignes des pires séries sentimentales.

Les manchots sont connus pour être des animaux extrêmement fidèles en amour, car ils s'accouplent avec le même partenaire pendant de longues années, parfois pour la vie. Ils font figure de modèle de dévotion amoureuse dans le règne animal, au même titre que les cygnes. Pourtant, derrière cette fidélité conjugale à toute épreuve, la réalité est bien plus mouvementée, avec des histoires de séparation, d'infidélité et de quêtes effrénées du grand amour. Bref, un vrai feuilleton !

Des chercheurs ont observé pendant dix ans les manchots de l'île Phillip Island (Australie), qui abrite aujourd'hui près de 37 000 spécimens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la fidélité n'est pas toujours au rendez-vous ! Petit à petit, l'île a pris des airs de L'île de la tentation, avec une montée des taux de "divorce" chez ces oiseaux, pourtant censés être des modèles de stabilité.

Pourquoi tant de séparations ? Tout simplement parce que certains manchots jugent leur partenaire trop peu performant sur le plan reproductif. Une saison sans assez de petits, et hop, au revoir ! En cas de nombre insuffisant de petits, certains changent ainsi de compagnons dans l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats la saison suivante. Ils se mettent alors en quête d'un nouveau compagnon, espérant améliorer leurs chances de succès l'année suivante.

"Dans les périodes favorables, ils restent majoritairement fidèles à leurs partenaires, même s'il y a souvent un peu d'infidélité en parallèle", explique Richard Reina, co-auteur de l'étude et chercheur à l'université Monash. "Cependant, après une mauvaise saison de reproduction, ils peuvent chercher un nouveau partenaire pour la saison suivante afin d'améliorer leur succès reproductif. Nous avons enregistré près de 250 divorces de manchots parmi environ 1 000 couples étudiés, et nous avons constaté que les années avec un taux de divorce plus faible correspondaient à un meilleur succès de reproduction."

Ce phénomène, autrefois marginal, inquiète les spécialistes. En effet, chaque divorce entraîne une perte de temps précieuse : au lieu de se consacrer à la reproduction, les manchots doivent rechercher un nouveau partenaire, exécuter des parades nuptiales – et sans appli de rencontre pour leur simplifier la tâche ! Résultat : cela retarde, voire empêche, la reproduction.

Si poussins il y a, un décalage compromet leurs chances de survie, car les parents peuvent se retrouver à devoir chercher de la nourriture pour leurs progénitures à des périodes où les ressources alimentaires sont plus rares. Sans compter que les nouveaux couples peuvent avoir du mal à se coordonner pour réaliser des tâches complexes telles que la construction du nid, l'incubation des œufs et l'élevage des poussins, contrairement aux couples établis de longue date, qui finissent par former une équipe bien rodée. C'est pourquoi les manchots qui restent ensemble pendant plusieurs saisons connaissent un succès reproductif qui tend à s'accroître au fil du temps.

Ce n'est pas la première fois que nous sommes témoins de la vie sentimentale trépidante des manchots. Les soigneurs des aquariums de Kyoto s'amusent depuis plusieurs années maintenant à documenter les aventures amoureuses de leurs pensionnaires, et autant dire que c'est compliqué ! Ils sont carrément obligés de publier des diagrammes pour documenter les multiples conquêtes et autres ruptures au sein de ces oiseaux. Les rebondissements sont dignes d'une série télé ! En 2020, la relation entre Grand-Père Kama, le plus vieux manchot de l'aquarium, et Saya, la petite-fille de la sœur de Grand-Père Kama, qui est pourtant de 17 ans son aîné, avait fait beaucoup de bruit. Qui a dit que les histoires d'amour étaient plus simples chez les animaux ?

Les producteurs de Love is Blind, Séduction sous haute tension et La Villa des cœurs brisés peuvent trembler : les manchots ont déjà leur propre télé-réalité, et elle se joue à coups de parades amoureuses et de drames conjugaux. Comme quoi, même dans le règne animal, trouver l'amour (et le garder) est loin d'être facile !