Le prix de l'électricité va baisser le 1er février - mais la facture augmentera pour de nombreux foyers

Gros changement en vue pour les prix de l'électricité à partir du 1er février. Alors que certains clients verront leur facture fortement baisser, d'autres au contraire feront face à une augmentation.

C'était un changement annoncé de longue date et attendu de pied ferme. Conformément à sa mission, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) vient d'adresser au Gouvernement sa proposition de modification des Tarifs réglementés de vente l'électricité (TRVE), pour une application à compter du 1er février 2025.

Comme escompté, et après deux années d'envolée des prix partiellement compensée par le "bouclier tarifaire", le régulateur propose une baisse notable de 15 % du niveau moyen des TRVE. Une bouffée d'oxygène financière pour les consommateurs français, ou tout du moins pour ceux qui bénéficieront effectivement de cette baisse.

D'une part, les TRVE ne s'appliquent qu'aux clients ayant souscrit un contrat aux tarifs réglementés, ou indexé sur les tarifs réglementés. D'autre part, le prix final du kWh d'électricité payé par le consommateur dépend de plusieurs composantes : la production, l'acheminement et les taxes. Or, ces deux dernières vont augmenter.

Dans son calcul du niveau moyen des TRVE, la CRE prend bien en compte ces différentes composantes. Ainsi, la baisse annoncée de 15 % se traduira bien par une réduction moyenne de même ampleur sur la factures des clients bénéficiant d'un contrat aux TRVE. À titre d'exemple, la Commission indique qu'un couple de deux personnes en appartement réalisera une économie de 107 € sur sa consommation annuelle, et qu'une famille de quatre personnes en maison pourra escompter une baisse de 651 € sur sa facture en 2025.

Pour les consommateurs ayant souscrit à une offre de marché, deux cas de figure sont à considérer. Si leur contrat est indexé sur les TRVE, ils bénéficieront bien de la baisse de 15 % des tarifs réglementés. En revanche, les clients sur contrat hors TRVE n'en profiteront pas, et verront même certainement leur facture augmenter.

Cette hausse sera due à la conjonction de deux facteurs. L'augmentation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), initialement prévue pour le 1er novembre 2024 et exceptionnellement repoussée au 1er février 2025, et la hausse des taxes sur l'électricité, conséquence de la fin du "bouclier tarifaire".

Pour autant, ces offres de marché hors TRVE ne vont pas nécessairement devenir plus coûteuses que les contrats aux tarifés réglementés. En effet, certaines de ces offres proposaient déjà des prix plus bas que les TRVE, et la hausse prévue pour le 1er février 2025 ne réduira pas forcément cet écart à zéro. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le bon moment pour jeter un œil à son contrat et le comparer aux offres des concurrents.

En effet, il est aujourd'hui plus facile et plus rapide que jamais de changer de fournisseur d'électricité pour profiter de tarifs ou de conditions plus avantageuses. La plupart des démarches s'effectuent entièrement en ligne ou par téléphone, et ne nécessitent même plus d'intervention physique de la part du fournisseur. Restez toutefois vigilant lors de votre prospection, car les fausses bonnes affaires et les contrats piégés existent, et mieux vaut donc prendre le temps de lire et de comprendre les offres qui vous sont proposées.