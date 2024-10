La facture d'électricité de millions de Français risque d'augmenter dès le 1er novembre

Le couperet est tombé, l'une des principales composantes du prix de l'électricité en France sera bien révisée à la hausse dès le 1er novembre 2024. Quel en sera l'impact pour les consommateurs ?

La décision avait été repoussée autant que possible par le Gouvernement, mais la sentence a fini par tomber dès la sortie de l'été. Dans un communiqué du 11 septembre 2024, la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a confirmé la révision à la hausse du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, plus connu sous son petit nom « TURPE ».

Ce tarif est l'une des principales composantes du prix de l'électricité payé par les consommateurs en France, à côté de la production et des taxes. Concrètement, il correspond aux coûts d'acheminement de l'électricité jusqu'à l'utilisateur final, et revient aux gestionnaires des réseaux de distribution, pour financer à la fois l'entretien et l'amélioration des infrastructures.

Afin de tenir compte de l'inflation et des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux, le TURPE est revalorisé tous les ans. Cette actualisation intervient normalement au mois d'août, mais cette année le Gouvernement a demandé à la CRE de repousser cette révision de plusieurs mois. Ainsi, le TURPE augmentera de 4,81 % dès le 1er novembre 2024.

Néanmoins, l'impact de cette hausse devrait être relativement limité, voire imperceptible, pour une grande partie des consommateurs. Tout d'abord, la part de l'acheminement dans le prix global de l'électricité est d'environ 30 % ; une revalorisation de 4,81 % du TURPE entraînerait donc une hausse de seulement 1,5 % du prix du kWh sur les factures des utilisateurs.

Par ailleurs, l'application de cette augmentation a été exceptionnellement décalée au 1er février 2025, en même temps que la révision annuelle de la part production des Tarifs Réglementés de Vente d'Électricité (TRVE). Et d'après les prévisions de la CRE, l'évolution du coût de production et de la fiscalité devrait aboutir à une baisse globale de 10 % du prix de l'électricité, hausse du TURPE incluse.

Cependant, seuls les consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de l'électricité profiteront de cette baisse. Or seuls les particuliers et les Très Petites Entreprises (TPE) y sont éligibles. Les grandes et moyennes entreprises, ou les particuliers ayant souscrit un contrat aux prix de marché, pourraient ainsi voir leurs fournisseurs augmenter les prix dès le 1er novembre prochain.

Pour les consommateurs dans cette situation, il est vivement recommandé d'analyser dès à présent les clauses tarifaires de leur contrat. En effet, même certains abonnements de marché dits « à prix fixes » peuvent contenir une clause de révision en cas d'augmentation du TURPE. Et si les particuliers peuvent toujours revenir vers une offre aux tarifs réglementés, les autres seront malheureusement contraints de subir la hausse ou d'essayer de renégocier leur contrat.