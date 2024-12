Pourquoi le temps semble passer de plus en plus vite à mesure que l'on vieillit ?

Vous l'aurez certainement remarqué : les années semblent passer beaucoup plus vite à mesure que vous avancez en âge. Ce phénomène, naturel et général, a plusieurs explications scientifiques.

C'est un phénomène que nous constatons tous, et souvent avec étonnement. Alors que les journées paraissent interminables durant l'enfance, les années s'enchaînent rapidement à l'âge adulte. On a l'impression que le temps file et même qu'il accélère ! Tout va de plus en plus vite, et ce n'est pas lié à nos activités. En fait cette sensation est naturelle et générale : elle est liée à plusieurs facteurs que les scientifiques et les biologistes ont longuement étudiés.

L'une des explications principales repose sur le fonctionnement du cerveau. En vieillissant, les neurones et les réseaux nerveux deviennent plus complexes, ralentissant ainsi le traitement de l'information. Adrian Bejan, professeur à l'Université Duke, explique que le cerveau perçoit le passage du temps en fonction des " images mentales " qu'il enregistre. Les enfants, en découvrant constamment de nouvelles choses, reçoivent plus d'images par jour, allongeant ainsi leur perception du temps. À l'inverse, un adulte, dont les journées sont souvent plus répétitives, reçoit moins de nouvelles informations, donnant l'impression que le temps s'accélère.

Le ralentissement du métabolisme est une autre explication de cette sensation. Au fil des ans, la respiration et les battements cardiaques ralentissent. Chez les enfants, au contraire, ces fonctions sont plus rapides, ce qui contribue à une perception plus longue du temps. Le biologiste Brian Yates suggère que cette différence dans l'intensité de l'activité biologique influence directement la manière dont nous vivons le temps.

La routine joue également un rôle majeur. À l'âge adulte, les journées se ressemblent souvent, alors que l'enfance est marquée par de nombreuses premières expériences. Un enfant explore continuellement un monde nouveau, ce qui rend le temps plus dilaté. En revanche, les adultes, habitués à leur environnement, perçoivent moins de nouveautés, accentuant la sensation que les jours et les années défilent.

Un dernier facteur est la relativité du temps par rapport à l'âge. Pour un enfant de cinq ans, une année représente 20 % de sa vie, une proportion importante qui explique pourquoi cette période paraît longue. Pour un adulte de cinquante ans, en revanche, une année ne représente que 2 % de son existence, ce qui peut donner l'impression que les années raccourcissent.

On le voit, l'accélération temporelle n'est pas liée à une maladie : elle est le fruit naturel du vieillissement. Tous les "anciens" vous le diront : plus que l'argent ou le pouvoir, le temps est précieux. Et à défaut de pouvoir le ralentir, le plus sage est encore de simplement savourer le temps présent, de continuer d'apprendre et de s'émerveiller chaque jour de la vie.