Les banques françaises annoncent leurs nouvelles grilles tarifaires pour 2026, et l'addition risque d'être salée. Pour comparer les différentes offres et trouver les meilleurs prix, il existe un service en ligne public et totalement gratuit.

Malgré une inflation globale en très forte baisse sur la fin de l'année 2024, plusieurs services essentiels vont connaître des hausses de prix dès l'an prochain. Mutuelle, assurance, contrôle technique mais également frais bancaires vont flamber dès le 1er janvier prochain. En effet, plusieurs grandes banques françaises ont d'ores et déjà annoncé d'importantes augmentations de leurs grilles tarifaires en 2026notamment BNP Paribas et CIC.

Anisi, au CIC, les frais mensuels de tenue de compte augmentent de +2,27 % pour s'établir à 2,25 €, les notifications par SMS de +2,94 % pour finir à 1,75 € par mois. l'émission d'un chèque de banque passera à 16 € au lieu de 15 € et l'envoi d'un code confidentiel en cas d'oubli sera facturé 10,80 € au lieu de 10 € actuellement.

Et c'est pire pour la BNP Paribas : l'émission d'un chèque de banque grimpera d'un coup à 15 € contre 9,90 € en 2025, les retraits d'espèces effectués dans un distributeur de billets d'une autre banque augmenteront de 20%, passant de 1 € à 1,20 € et un virement occasionnel réalisé au guichet d'une agence par un conseiller BNP Paribas sera facturé à +25 %, passant de 4 à 5 €. Encore plus "généreux" : auparavant gratuite, la mise en place d'un virement permanent via un conseiller coûtera désormais 5 € !

BNP Paribas et CIC ne seront pas les seuls à faire grimper les frais. D'ici à la fin de l'année, nul doute que tous les autres établissements bancaires présenteront leurs grilles tarifaires révisées, et que la tendance générale sera à la hausse.

Pour limiter l'impact de ces augmentations et préserver votre pouvoir d'achat, il sera peut-être judicieux de changer de banque en 2026, ou d'essayer de renégocier votre contrat avec votre banque habituelle. Pour s'y retrouver dans la jungle des prix et faire des comparaisons pertinentes, le plus simple est d'aller sur le site officiel d'information sur les tarifs bancaires, un service en ligne public et gratuit.

Ce portail officiel, mis en place par les services de l'État, et donc indépendant de tout établissement bancaire privé, permet de comparer facilement et rapidement les tarifs pratiqués par les différentes banques. Le site permet d'effectuer une recherche par type d'établissement (avec agence ou uniquement en ligne) et par zone géographique, mais surtout, de sélectionner les prestations et les services dont on souhaite comparer les prix.

Par exemple, si vous utilisez beaucoup les alertes par SMS et les virements effectués au guichet, vous pouvez créer en quelques clics un tableau comparatif pour ces services spécifiques, présentant les prix pratiqués dans les différents établissements bancaires de votre département ou dans les néo-banques en ligne. Il est ainsi bien plus facile et plus rapide d'identifier le prestataire qui offre les meilleurs prix pour les services qui vous intéressent, plutôt que d'éplucher manuellement les grilles tarifaires de chaque établissement.