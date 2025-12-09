Voici à quoi sert ce mystérieux compartiment dans le tiroir de la machine à laver

On l'ouvre machinalement pour verser de la lessive ou de l'adoucissant. Pourtant, le tiroir du lave-linge cache un secret que beaucoup ignorent : un troisième compartiment, souvent mal utilisé, mais qui peut tout changer.

Il est là, juste sous nos yeux. À chaque lessive, on glisse le tiroir, on verse la dose de produit, et le tour est joué. Mais que se passe-t-il réellement derrière ces petits symboles inscrits dans le bac à détergent ? Si les compartiments portant un "II" et une fleur sont familiers — respectivement pour la lessive classique et l'assouplissant — un autre espace, souvent marqué d'un "I", reste mystérieux pour de nombreux utilisateurs. C'est pourtant celui qui, dans certaines situations, peut faire toute la différence.

Ce troisième compartiment n'est pas là par hasard. Il est prévu pour une fonction bien spécifique : le prélavage. Un cycle optionnel qui s'active avant le lavage principal, particulièrement utile lorsqu'il s'agit de venir à bout de vêtements très tachés ou imprégnés de saletés tenaces. En versant une petite quantité de lessive dans cette zone et en sélectionnant le programme adapté, la machine agit en deux temps. Elle commence par décoller les taches les plus coriaces, ce qui facilite leur élimination pendant le cycle principal.

Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent — à tort — qu'on peut y mettre simplement de la lessive, comme dans le compartiment principal. Cette erreur répandue peut réduire l'efficacité du lavage. Car si le prélavage n'est pas sélectionné, ce produit est parfois utilisé inutilement ou évacué trop tôt, sans avoir joué son rôle. Résultat : des vêtements pas vraiment propres, et du produit gaspillé.

© Lucky Dragon - Adobe Stock

Mieux vaut donc réserver ce compartiment aux cas où il est réellement nécessaire. Inutile d'en faire un automatisme pour chaque machine. Le prélavage prend du temps, consomme plus d'eau et n'est justifié que pour des vêtements particulièrement sales : tenues de sport, vêtements d'enfants ou habits de travail. Dans les autres cas, le cycle classique suffit largement.

Enfin, connaître l'usage précis des compartiments du tiroir peut paraître anecdotique. Mais c'est en comprenant mieux comment fonctionne une machine à laver qu'on améliore réellement la qualité du linge, qu'on évite les erreurs, et qu'on préserve aussi son appareil. La prochaine fois que vous ouvrez ce tiroir, un simple détail pourrait vous aider à obtenir un linge plus propre, plus facilement.