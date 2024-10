Cet appareil à la mode est beaucoup plus économique qu'un four pour cuire vos aliments

S'il permet de cuisiner rapidement et sans graisse, cet appareil très à la mode depuis quelques années possède un autre avantage non négligeable : il consomme moins d'électricité qu'un four classique.

Après les machines à pain, les blenders et les cuiseurs multifonctipns de type Thermomix ou Monsieur Cuisine, un nouvel appareil électroménager est en train d'envahir nos cuisines depuis quelques années : l'Airfyer, ou "friteuse à air chaud' en français. Le succès est tel que toutes les marques s'y sont mises, y compris les discounters comme Lidl ou Aldi, et on en trouve désormais à partir de 40 euros environ.

Il faut dire que cet appareil offre plusieurs avantages, à commencer par sa polyvalence. En fait, son principe repose sur la circulation d'air chaud à haute vitesse autour des aliments, ce qui simule la friture traditionnelle, mais avec une cuisson plus saine, avec peu ou pas du tout de matière grasse. Et s'il peut faire des frites sans huile, il sert également à cuire des légumes, des viandes, des poissons et même à réaliser des tartes et des desserts sans la graisse excessive associée à la friture classique.

En outre, l'Airfryer s'avère simple et pratique à utiliser : il suffit de déposer les aliments dans son tiroir – certains modèles ont même deux compartiments – et de lancer la cuisson ! Surtout, tout se fait très rapidement, en quelques minutes. Autant d'atouts qui ont séduit de nombreux consommateurs, au point que certains l'utilisent désormais pour tout cuisiner ou presque, à la place d'autres appareils de cuisson. Car, en plus de ces qualités, les fabricants avancent un argument très important : la faible consommation d'énergie. Philips, Moulinex et Ninja, les trois poids lourds du marché, promettent ainsi de 65 à 75 % d'économie d'énergie par rapport à un four classique.

© Moulinex

Mais est-ce vraiment le cas en pratique ? L'UFC-Que Choisir s'est penché sur la question en réalisant une série de tests. L'association a comparé la consommation électrique de différents Airfryers et d'un mini-four, l'Optimo de Moulinex, un modèle de petit volume (19 litres) très apprécié des jeunes et des solos.

Pour la réalisation d'une petite quiche lorraine, les Airfryers l'ont emporté haut la main, avec une consommation plus basse de 36 % en moyenne – et même 67 % de réduction pour un modèle ! Idem pour la cuisson de petits pains, avec jusqu'à 73 % d'électricité économisée. Le résultat a été plus mitigé pour les pilons de poulet, certains appareils étant plus énergivores tandis que d'autres permettaient là encore de faire des économies.

L'UFC-Que Choisir a poursuivi ses tests en comparant les Airfryers avec des fours traditionnels de grande capacité (40 et 73 l). L)à encore, els "friteuses à air" se sont révélées nettement plus économes avec une consommation électrique divisée par 3 pour faire griller des morceaux de poulet. Un verdict sans appel !

Le résultat est cependant à nuancer. Car si l'Airfryer est plus rapide et plus économique que le four pour de petites quantités, ce n'est pas le cas pour des gros plats, surtout quand on en prépare plusieurs à la suite. Un four offre davantage d'espace et de modes de cuissons, et quand il est chaud, il nécessite moins d'énergie pour rester à température.

Petits conseils pour que votre Airfryer consomme encore moins. D'abord, ouvrez le moins souvent possible le tiroir pendant la cuisson pour éviter de perdre de la chaleur. Ensuite, ne surchargez pas le panier afin que l'air circule facilement. Enfin, découpez vos préparations en petits morceaux : ils cuiront plus rapidement qu'un seul gros morceau.