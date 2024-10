Mais à quoi sert vraiment le trou des manches de poêles et de casseroles ?

Les manches de poêles ou de casseroles possèdent tous un trou à leur extrémité. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cet orifice ne sert pas à les suspendre au mur…

Dans chaque cuisine, les poêles et casseroles sont des outils incontournables. Vous les utilisez probablement au quotidien pour mijoter des plats, faire sauter des légumes ou cuire de la viande. Si vous avez déjà prêté attention aux manches de ces ustensiles, vous avez peut-être remarqué un petit trou à leur extrémité.

On a coutume de penser que ce trou ne sert qu'à suspendre les poêles et casseroles, sur des crochets ou des barres de crédence par exemple. Une façon pratique de ranger votre équipement en optimisant au mieux l'espace de votre cuisine, et un sacré gain de temps puisque l'on n'est plus obligé de vider le placard pour attraper la poêle qui se trouve tout en dessous de la pile ! Pourtant, ce n'est pas la véritable fonction de ces trous, qui ont en réalité une utilité bien plus astucieuse.

Trop souvent, lorsque vous êtes en pleine préparation d'un repas, vous ne savez pas où poser votre cuillère ou votre spatule en bois. La déposer directement sur le plan de travail n'est pas toujours hygiénique, sans compter que vous risquez de le tâcher ou de le salir. De même, si vous choisissez de la poser sur le rebord de la poêle, vous risquez de la faire brûler ou de la faire tomber.

La solution ? Glissez simplement votre ustensile dans le trou du manche de votre poêle ou casserole, qui le maintiendra alors debout ! C'est une sorte de porte-cuillère, qui vous permet de la garder à portée de main, sans salir votre plan de travail ou la plaque de cuisson​. En plus de cela, ces trous peuvent permettre de dissiper la chaleur accumulée le long du manche, réduisant ainsi le risque de brûlures lorsque vous manipulez la poêle ou la casserole​.

Ainsi, cet élément que beaucoup considèrent comme anodin ou purement décoratif a en réalité été pensé pour rendre la cuisine plus facile, plus propre et plus sécurisée. Une invention toute simple, mais extrêmement pratique pour ceux qui passent du temps derrière les fourneaux.

Mais les poêles et les casseroles ne sont pas les seuls objets de la cuisine à posséder des trous. La cuillère à spaghetti en a elle aussi un en son centre, destiné à doser la quantité de pâtes pour une personne. De quoi éviter de cuisiner pour tout un régiment ! De même, le trou au centre de la planche à découper permet d'accrocher l'objet, mais également de verser son contenu sans risquer de tout mettre à côté. Comme quoi, les ustensiles de cuisine et autres objets du quotidien possèdent parfois des fonctions que l'on ne soupçonne pas !