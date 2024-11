Ce document obligatoire ne sera bientôt plus valable - vous devrez payer pour le refaire

Une nouvelle dépense imprévue va venir s'ajouter à la longue liste de factures et d'augmentations qui se profilent. Un changement réglementaire va imposer de refaire un document obligatoire - et payant - dès 2025.

Les propriétaires de biens immobiliers sont confrontés à un environnement de plus en plus complexe. Les réglementations se multiplient, les technologies évoluent rapidement et les enjeux climatiques imposent de nouvelles normes. À ces défis s'ajoute une nouvelle contrainte qui pourrait peser sur le budget de nombreux propriétaires : l'invalidation d'une partie des Diagnostics de Performance Energétique (DPE).

Une mauvaise surprise pour les propriétaires qui envisageait vendre ou louer leur bien en 2025. En effet, comme le rapporte l'association UFC-Que Chosir,,tous les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2021 seront caduques à compter du 1er janvier 2025. Cette mesure, décidée par le Gouvernement, vise à améliorer la fiabilité des évaluations énergétiques des logements.

Jusqu'à présent, un DPE était valable dix ans. Cependant, la méthode de calcul initiale, qui s'appuyait sur les consommations énergétiques passées des occupants, s'est révélée très peu fiable. Pour remédier à cette situation, les autorités ont donc mis en place une nouvelle méthodologie d'évaluation, plus rigoureuse, en 2021. Cette réforme a pour objectif de fournir un diagnostic énergétique plus réaliste et de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments.

Conséquence directe de cette évolution réglementaire : des millions de propriétaires vont devoir faire réaliser un nouveau DPE en 2025. Et cette obligation inattendue pourrait représenter un coût non négligeable, puisque le prix moyen d'un diagnostic énergétique est amené à augmenter de 15% en moyenne l'année prochaine, pour se situer entre 120 et 300 euros selon la taille et la complexité du logement.

Par ailleurs, il est important de souligner que cette nouvelle méthode de calcul pourrait entraîner un déclassement énergétique de certains biens. En d'autres termes, un logement classé C en 2019 pourrait se retrouver classé D ou E en 2025. Cette dégradation de la performance énergétique aura évidemment des conséquences sur la valeur marchande du bien et sur les modalités de location.

Ainsi, les propriétaires immobiliers qui projettent de vendre ou de louer un logement doivent anticiper dès à présent cette obligation, et prévoir le coût de réalisation d'un nouveau DPE dans leur budget pour 2025. Il est également conseillé de se renseigner sur les aides financières existantes pour réaliser des travaux de rénovation énergétique et améliorer ainsi la performance énergétique de son logement.