Voici pourquoi les démarcheurs téléphoniques peuvent encore utiliser des numéros en 06

Vous pensiez être débarrassé du démarchage téléphonique, maintenant que les plateformes sont obligés d'utiliser des numéros spéciaux ? Perdu, car les démarcheurs peuvent encore utiliser des numéros en 06.

Le démarchage téléphonique est une véritable plaie. Un opérateur qui vous propose de nouveaux forfaits, un prétendu expert en économies d'énergie qui vous incite à réaliser des travaux, un organisme de formation qui veut vous faire profiter de votre CPF… Tous les prétextes sont bons pour vous harceler et vous avoir à l'usure. Une véritable pollution qui pourrit votre quotidien.

Face aux abus des professionnels et aux plaintes des consommateurs et des associations, le Gouvernement a heureusement pris des mesures afin de limiter les problèmes liés au démarchage téléphonique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, l'Arcep (le gendarme des télécoms) interdit d'utiliser des numéros commençant par 06 et 07 pour du démarchage, ces préfixes étant associés dans l'esprit des gens aux téléphones portables. Ils sont donc désormais réservés aux particuliers.

Enfin, ça, c'est en théorie. Car en regardant de plus près la fiche pratique de l'Arcep à propos du plan de numérotation pour les professionnels, qui prend la forme d'une FAQ, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas.

En effet, il se trouve que le démarchage commercial à partir de numéros mobiles en 06 ou 07 est autorisé dans certaines conditions, et précisément lorsque les professionnels qui utilisent leur numéro mobile agissent en tant que personnes physiques uniques, et ce, "quelle que soit la finalité de l'appel ou du message".

Il est en revanche bien interdit d'utiliser un numéro mobile avec des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages, qui le font généralement de manière simultanée et massive. Rappelons que les appels sont limités à des tranches horaires précises, à savoir du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h puis de 14 h à 20 h, avec une fréquence de sollicitations réduite.

Si vous estimez être victime d'un démarchage abusif par téléphone, vous pensez à vous inscrire gratuitement sur Bloctel. Cette liste, accessible par les professionnels, permet de filtrer les numéros des personnes qui ne souhaitent pas être contactées par des commerciaux. Les démarcheurs ont l'obligation stricte de la respecter. S'il n'est pas efficace à 100 %, ce service public et gratuit permet tout de même de limiter la casse, en particulier si vous le couplez aux fonctions de filtrage et de blocage directement intégrées aux smartphones sur Android et sur iOS.