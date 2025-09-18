Mieux que les agences immobilières : ce site gratuit vous dira combien votre voisin a acheté sa maison

Grâce à ce site gratuit, vous pouvez connaître les véritables prix des transactions immobilières autour de chez vous et dans toute la France. Un outil précieux pour acheter, vendre et comparer !

Devenir propriétaire de son logement est le projet de toute une vie pour la plupart des gens. Mais trouver le foyer de ses rêves et l'acquérir pour un prix honnête relève du parcours du combattant. L'opacité et la complexité du marché immobilier rendent les recherches hasardeuses et les négociations particulièrement âpres. Difficile en effet de savoir si un bien est affiché à son juste prix, ou si des projets de construction en cours ne vont pas venir ruiner sa valeur quelques temps après son acquisition.

Disposer d'informations complètes et fiables sur le marché de l'immobilier est indispensable pour mener une recherche efficace et, surtout, prendre une décision d'achat judicieuse et éclairée. Et pour y parvenir, un nouveau service en ligne gratuit peut vous apporter une aide précieuse : Pappers Immobilier. Développé par la société Pappers, une start-up spécialisée dans l'agrégation de données en source ouverte (open data), ce portail se présente comme une carte interactive affichant de très nombreuses informations sur les biens immobiliers en France.

En premier lieu, il permet de consulter l'historique des ventes connues pour un bâtiment ou un terrain, avec les prix effectivement payés par les acquéreurs successifs. Ce sont des données inestimables pour tout acheteur potentiel, car elles permettent de connaître la valeur marchande réelle des biens, au-delà des prix affichés dans les annonces immobilières. Elles permettent également de se faire une idée de l'évolution des prix dans le temps et de leurs moyennes sur un secteur donné, afin d'identifier facilement si un bien est surévalué ou si, au contraire, il constitue une bonne affaire potentielle.

En plus des prix de vente, Pappers Immobilier agrège aussi d'autres informations pertinentes et très utiles pour construire son projet d'achat. Les permis de construire en cours et les déclarations préalables de travaux sont listées pour chaque parcelle, ce qui permet de savoir si des aménagements à venir vont modifier l'environnement d'un bien. Les Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) sont également répertoriés, lorsqu'ils sont disponibles. On peut aussi connaître l'identité des propriétaires personnes morales, comme les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ou les organismes d'HLM, mais pas celle des particuliers évidemment.

Enfin, la carte interactive se montre facile à utiliser et à explorer, à l'aide d'une simple barre de recherche permettant d'entrer des adresses précises ou des zones plus vastes. Très pratique, le service n'est toutefois pas encore parfaitement complet. Dans certaines villes et villages, notamment les plus petits, les données financières sur les ventes immobilières sont souvent moins nombreuses que dans les grandes agglomérations. Mais Pappers Immobilier constitue déjà une formidable source d'informations pour tous les futurs acheteurs, et devrait prochainement s'enrichir de nouvelles données utiles, comme le zonage du PLU, les niveaux de loyer ou les risques géologiques auxquels sont exposés les bâtiments et les terrains.