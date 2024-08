Cette aide financière vient d'être augmentée - des millions de foyers vont en profiter

Bonne nouvelle pour les familles en France : une allocation précieuse vient d'être revalorisée cete année. Et elle est versée en ce moment, pour faire face aux nombreuses dépenses de la rentrée.

C'est une agréable surprise pour de nombreuses familles françaises : l'allocation de rentrée scolaire, cette aide précieuse qui permet de couvrir les frais liés au matériel scolaire, a été revalorisée cette année. Une augmentation qui tombe à point nommé pour les millions de foyers qui comptent sur ce soutien financier.

L'allocation de rentrée scolaire est destinée aux familles avec des enfants scolarisés, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Et comme d'autres prestations sociales, elle a fait l'objet d'une revalorisation de 4,6% le 1er avril 2024. Son montant varie toutefois selon l'âge des enfants. Pour la rentrée 2024, elle s'élève respectivement à 416,40 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 439,38 euros pour ceux de 11 à 14 ans, et à 454,60 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette revalorisation par rapport à l'année précédente vise à mieux répondre aux besoins croissants des familles qui doivent faire face à une inflation généralisée depuis deux ans.

Pour bénéficier de cette allocation, les familles doivent respecter certaines conditions de ressources. Les revenus annuels nets catégoriels, c'est-à-dire les revenus après déduction des charges et abattements fiscaux, ne doivent pas dépasser des plafonds spécifiques. Par exemple, pour une famille avec un seul enfant à charge, le plafond est de 27 141 euros par an. Pour deux enfants à charge, il est de 33 404 euros par an. Ce montant passe à 39 667 euros pour une famille avec trois enfants, et à 45 930 euros pour quatre enfants. Si les revenus de la famille dépassent légèrement ces plafonds, une allocation différentielle peut être versée.

© Evgeniy Kalinovskiy-Adobe Stock

Cette année, la prime de rentrée scolaire est versée depuis le 20 août. Les parents d'enfants de 6 à 15 ans verront le versement se faire automatiquement s'ils sont allocataires de la CAF ou de la MSA. Cependant, pour les enfants inscrits en CP avant d'avoir atteint six ans, il faudra fournir un certificat de scolarité. Les adolescents de 16 à 18 ans devront quant à eux déclarer leur scolarité en ligne via les sites de la CAF ou de la MSA pour pouvoir percevoir l'allocation.

Cette aide financière est cruciale pour de nombreuses familles, surtout dans un contexte où les coûts liés à l'éducation continuent d'augmenter. Elle permet de garantir que tous les enfants disposent du nécessaire pour débuter l'année scolaire dans les meilleures conditions possibles. Les parents peuvent ainsi se concentrer sur l'accompagnement de leurs enfants sans se soucier des dépenses importantes de la rentrée.