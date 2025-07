C'est le meilleur truc pour garder les bulles dans les boissons gazeuses entamées

Vous souhaitez conserver des boissons gazeuses entamées ? Ce produit présent dans toutes les cuisines vous évitera de perdre leurs précieuses bulles, qu'il s'agisse de bouteilles ou de canettes !

Eau pétillante, soda, cidre, bière, vin mousseux… Nous sommes nombreux à savourer régulièrement ces boissons gazeuses en famille, entre amis ou même entre collègues, lors d'un repas, d'un apéro ou d'un événement festif. Et nous sommes tous confrontés au même problème quand il s'agit de garder une bouteille ou une canette entamée : comment conserver les bulles qui font le charme de ces boissons une fois qu'elles sont ouvertes ? Surtout si l'on souhaite les consommer plusieurs jours après leur ouverture.

Il existe pour cela plusieurs techniques bien connues à base d'accessoires. Comme la cuillère plongée dans le goulot ou l'ouverture, une astuce de grand-mère qui fonctionne plus ou moins bien. Ou le bouchon spécial, doté d'un levier ou d'un dispositif mécanique pour maintenir la pression dans la bouteille en empêchant les précieuses bulles de s'échapper.

Mais il est également possible de conserver tout le gaz contenu dans ces liquides à l'aide un élément tout simple et très économique, que vous avez déjà certainement dans votre cuisine : le film alimentaire. En effet, une fois bien placé sur l'ouverture, cet film de plastique transparent et étirable suffit pour assurer une excellente étanchéité du récipient pendant plusieurs jours. Et sa mise n place est très simple. Il suffit de découper un bout de film, de le positionner sur l'ouverture, en l'étirant soigneusement sur le goulot de la bouteille ou sur le haut de la canette, puis de le rabattre délicatement sur les côtés, de façon à interdire toute fuite de gaz, et donc de bulles. Et le tour est joué !

© CCM

Pour optimiser encore cette étanchéité, vous pouvez, si vous le souhaitez, plaquer davantage le film sur la bouteille ou la canette avec un élastique bien tendu. Testez cette méthode la prochaine fois que vous aurez des boissons gazeuses entamées : vous verrez qu'elles conservent leurs bulles plusieurs jours après leur ouverture. Et vous pourrez encore les refermez l'aide du même film si vous ne les terminez pas en une fois.

Attention toutefois : veillez bien à employer du véritable film alimentaire, fabriqué avec du PVC (poly chlorure de vinyle), certifié pour une utilisation alimentaire, et surtout pas un simple plastique étirable. Certains films plastiques prévus pour d'autres usages contiennent en effet des composants chimiques dangereux, comme des phtalates ou du bisphénol A qui sont classés comme des perturbateurs endocriniens.