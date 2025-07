Il ne faut surtout pas répondre à ce SMS : c'est un piège

Attention si vous recevez ce SMS ! Il s'agit d'une arnaque très en vogue en ce moment, et plus précisément d'une variante d'une escroquerie bien connue destinée à voler vos coordonnées bancaires. Ne répondez surtout pas !

Avec l'essor du commerce en ligne ces dernières années, les escroqueries visant les consommateurs se sont multipliées. Faux avis, produits contrefaits, colis qui n'arrivent jamais… Il faut rester particulièrement vigilant au moment de faire ses achats sur Internet. Et même après coup, le risque demeure, notamment avec les escroqueries par SMS qui prennent le relais !

Vous connaissez certainement la fameuse arnaque Chronopost, qui invoque une erreur logistique pour vous soutirer vos données et de l'argent, ou encore celle du livreur qui prétend que votre colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Mais une variante a fait son apparition fin juin, beaucoup plus vicieuse.

Cette fois, le message d'accroche est on ne peut plus énigmatique : "Bonjour, vous êtes chez vous ?" Une question laconique, qui peut s'appliquer à de nombreux sujets et n'évoque même pas le colis de la discorde. Il y a donc de grandes chances que, intrigué, vous répondiez. Votre interlocuteur se fait alors passer pour un livreur et vous explique qu'il vous contacte pour un colis qui ne rentre pas dans votre boîte aux lettres.

Il vous propose alors de repasser ou de déposer le paquet dans un point relais. Votre réponse importe peu, puisque, dans tous les cas, il vous envoie un lien permettant de choisir un nouveau créneau de livraison ou le point relais via un site Mondial Relay. Bien évidemment, il s'agit d'un site frauduleux destiné à s'emparer de vos coordonnées personnelles et bancaires.

Ce type d'escroquerie est particulièrement efficace car il joue sur l'attente des destinataires de colis et l'inquiétude de ne pas pouvoir le récupérer. Bien entendu, le colis n'existe pas. Mais, sait-on jamais, surtout en cette période de soldes et de Prime Day ! Sans compter que les cybercriminels achètent de plus en plus de bases de données sur le Dark Web afin de personnaliser leurs messages et ainsi renforcer leur crédibilité.

Pour éviter de vous faire avoir, guettez certains indices comme les fautes d'orthographe ou des numéros de téléphone commençant par 06, 07 ou 09, qui ne sont jamais utilisés par Mondial Relay ou La poste. En cas de doute, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'organisme de livraison, sans passer par le lien du SMS. Prenez votre temps et n'agissez pas dans l'urgence, c'est ce que recherchent les cybercriminels.

Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.