KB5094126 : le Patch Tuesday de juin accélère (un peu) Windows 11

Microsoft a publié le 9 juin son Patch Tuesday mensuel, avec une version pour Windows 11 estampillée KB5094126. Au menu : un record historique de failles corrigées et les premiers effets concrets du plan K2 sur la réactivité du système.

C'est la tradition : chaque deuxième mardi du mois, Microsoft déploie son Patch Tuesday, son ensemble de correctifs de sécurité pour Windows et ses autres produits et services (Office, Exchange, SharePoint, Visual Studio Code, etc.). Mais l'édition de juin 2026 sort du lot à plus d'un titre. D'abord par son volume : ce Patch Tuesday est le plus chargé de l'année jusqu'ici, avec plus de 200 failles de sécurité corrigées, auxquelles s'ajoutent 362 republications de correctifs non-Microsoft. Ensuite par ce qu'il apporte des améliorations de performances concrètes, les premières véritablement perceptibles depuis plusieurs mois.

KB5094126 : un record de failles corrigées

Pour Windows 11, le Patch Tuesday se matérialise par une mise à jour poétiquement estampillée KB5094126 qui corrige plus de 200 vulnérabilités, dont trois failles de type zero-day. Rappelons que ce terme désigne une faille dont l'existence était connue publiquement avant que l'éditeur n'ait pu la corriger, ce qui augmente le risque qu'elle soit exploitée par des attaquants. Fort heureusement, aucune de ces zero-day Microsoft n'était activement exploitée au moment de la publication du correctif. La liste complète est publiée sur une page spéciale, dont la lecture reste réservée aux experts – ou aux insomniaques en mal de somnifère.

Par ailleurs, KB5094126 corrige également un bug introduit par la mise à jour facultative de mai. Un problème qui pouvait provoquer des écrans bleus après l'installation de la KB5089573 sur certains appareils, lors des redémarrages, des opérations sur machines virtuelles ou pendant des sessions de jeu, est résolu. Un correctif bienvenu pour les utilisateurs qui avaient installé la préversion du mois dernier.

KB5094126 : le Low Latency Profile pour doper Windows

La nouveauté la plus attendue de la mise à jour KB5094126, c'est le Low Latency Profile – profil à faible latence en français ‑, un mécanisme d'accélération du CPU déjà évoqué lors de la présentation du plan K2 de Microsoft, qui vise à rendre Windows 11 plus réactif au quotidien. Le principe est simple : lorsqu'un utilisateur ouvre le menu Démarrer, le Centre de notifications ou les Paramètres rapides, Windows augmente brièvement la fréquence du processeur pendant une à trois secondes, le temps d'afficher l'interface le plus rapidement possible, avant de revenir à un régime plus économe. Ces éléments de l'interface sont précisément ceux qui, sur Windows 11, souffrent le plus souvent de légères latences agaçantes à l'ouverture.

Sur une machine d'entrée de gamme ou un ordinateur un peu ancien avec une configuration légère, l'amélioration devrait être visible. Sur les PC récents déjà bien équipés, le gain sera moins spectaculaire – le menu Démarrer était déjà rapide.

Le Low Latency Profile avait été introduit en avant-première dans la mise à jour facultative de mai (KB5089573, voir notre article), mais il est désormais inclus dans la mise à jour obligatoire de juin. Son déploiement reste néanmoins progressif : Microsoft ne l'active pas d'un coup sur tous les PC, mais le déploie par vagues en fonction de signaux de compatibilité collectés sur chaque machine. Conséquence pratique : certains utilisateurs constateront l'amélioration dès l'installation de KB5094126, d'autres devront attendre quelques jours ou semaines.

Attention, Microsoft n'a prévu aucun bouton ou réglage dans les Paramètres pour activer ou désactiver le Low Latency Profile. À moins de constater un effet spectaculaire, il est ainsi très difficile de savoir si ce nouveau mode agit effectivement. Il est possible de voir le changement de fréquence du processeur avec un utilitaire spécialisé – HWinfo 64, par exemple –ou via l'éditeur de registre, en cherchant la clé associée au profil de latence dans les paramètres système, mais c'est le genre de petit jeu qui n'amusera que certains initiés – tous les goûts sont dans la nature… Nos confrères de Windows Latest ont publié un tutoriel pour activer la fonction de force : une manipulation à réserver aux plus curieux, qui n'ont rien de mieux à faire.

KB5094126 : du nouveau pour les audio et les caméras

La KB5094126 apporte également les nouveautés introduites dans la préversion de mai, désormais déployées à l'ensemble des utilisateurs. L'audio partagé via Bluetooth – baptisé Shared Audio – permet de diffuser simultanément le même flux sonore vers deux casques ou écouteurs compatibles Bluetooth LE Audio depuis un seul PC. Deux personnes peuvent ainsi écouter la même chose sur le même ordinateur, chacun avec ses propres écouteurs sans fil.

© Windows Lastest

La mise à jour introduit également le support multi-applications pour la caméra : plusieurs logiciels peuvent désormais accéder simultanément à la même webcam. Jusqu'ici, lancer une application de visioconférence alors qu'une autre utilisait déjà la caméra provoquait souvent une erreur. Ce blocage est levé.

Sur le terrain de la sécurité matérielle, KB5094126 poursuit un chantier de fond. Microsoft continue le remplacement progressif des anciens certificats Secure Boot introduits en 2011, qui arrivent à expiration en juin 2026. Ce Patch Tuesday élargit à nouveau le ciblage des appareils éligibles, tout en maintenant un déploiement conditionnel pour éviter tout problème sur des configurations dont le firmware UEFI pourrait ne pas être compatible avec les nouveaux certificats. Les PC qui ne recevront pas ces nouveaux certificats dans les délais pourraient, à terme, ne plus bénéficier de certaines futures mises à jour de révocation de sécurité.

KB5094126 : une mise à jour importante

Pour les utilisateurs de Windows 11 version 23H2 – une version plus ancienne mais encore supportée –, la mise à jour KB5093998 est disponible en parallèle, avec les correctifs de sécurité du mois, mais sans les nouvelles options audio et caméra, réservées aux versions 24H2 et 25H2. Microsoft n'oublie pas non plus les utilisateurs de Windows 10, qui ont droit aussi à leur Patch Tuesday avec la mise à jour KB5094127 .

Comme toujours, le Patch Tuesday se télécharge via Windows Update, Il s'installe automatiquement sur tous les PC dont les mises à jour automatiques sont activées. Pour les autres, il suffit d'aller dans Paramètres, puis dans Windows Update, et de lancer une recherche manuelle. La version KB5094126 pour Windows 11 apparaît sous l'appellation 2026-06 Correctifs de sécurité. Toutefois, même si la tentation est grande de goûter aux nouveautés, et notamment à l'accélération apportée par la technique Low Profile Latency, nous vous recommandons d'attendre quelques jour avant de l'installer : l'histoire et l'expérience nous ont déjà prouvé à maintes reprises que ces mises à jour pouvaient créer de nouveaux problèmes inattendus, en bloquant parfois l'ordinateur. Mieux vaut laisser els plus téméraires essayer les plâtres…