Low Latency Profile : l'étonnante astuce de Microsoft pour accélérer Windows

Microsoft teste une nouvelle technique pour accélérer Windows 11 , en poussant brièvement le processeur à fond pour réaliser des actions prioritaires. Une technique efficace, mais qui révèle des problèmes de fond toujours pas réglés.

Ce n'est pas un scoop : depuis sa sortie, Windows 11 essuie de nombreuses critiques de la part des utilisateurs de PC, notamment en raison de son apparente lenteur. Et, de fait, le dernier système de Microsoft s'avère nettement moins réactif que ses prédécesseurs, notamment pour des actions très courantes, comme l'ouverture du menu Démarrer, le lancement d'une application ou l'affiche d'un menu contextuel – avec un clic droit.

Il ne s'agit pas d'une impression ou d'une illusion : il faut bien attendre une fraction de seconde à chacune de ces actions ordinaires et fréquentes pour que Windows 11 s'exécute. Ce micro-déla – ou micro-stutter comme l'appellent les anglophones – est devenu l'un des reproches les plus constants adressés à Microsoft depuis le lancement de Windows 11. Et il est bien sûr plus sensible sur les PC un peu anciens.

La comparaison avec les versions précédentes est cruelle : Windows 95 et Windows XP, qui tournaient pourtant sur des machines dont la puissance de calcul était des centaines de fois inférieure à celle des ordinateurs modernes, affichaient ces menus instantanément. Cette régression de réactivité perçue est réelle, documentée, et elle agace des millions d'utilisateurs.

Mais Microsoft, qui s'est engagé il y a quelques semaines dans un immense chantier de refonte et d'amélioration de Windows 11 baptisé K2 (voir notre article), s'est enfin décidé à prendre ce problème à bras le corps. Et la solution est actuellement en test dans le programme Windows Insider : elle s'appelle le Low Latency Profile. Et elle provoque déjà une polémique aussi vive qu'instructive.

Low Latency Profile : une accélération temporaire du CPU

Pour comprendre la logique de cette approche, il faut comprendre comment un processeur moderne gère sa consommation. Un CPU ne fonctionne pas en permanence à plein régime. Pour réduire sa consommation électrique – et préserver la batterie sur les ordinateurs portables –, il fait constamment varier sa fréquence de fonctionnement, selon les besoins.

Quand on ne demande rien de spécial à Windows, le CPU tourne à bas régime, en mode attente – il ne fonctionne à plein régime, à fréuence maximale, que pour les traitements lourds. Quand on lance une action, il doit monter en fréquence — et cette montée progressive prend du temps. C'est ce "délai de rampe" qui provoque la latence, ce micro-stuttering caractéristique de Windows 11.

Et c'est précisément ce délai que Microsoft entend réduire au minimum avec le Low Latency Profile. Ce mécanisme invisible est conçu pour éliminer la latence de l'interface en poussant automatiquement le CPU à sa fréquence maximale par rafales, pendant de très courts moments, d'une à trois secondes, chaque fois qu'une tâche jugée prioritaire est déclenchée – ouverture d'une application, clic sur le menu Démarrer, affichage d'un menu contextuel. L'utilisateur n'a aucun contrôle direct sur le dispositif, et parce que les pics sont très brefs, l'impact sur l'autonomie de la batterie et les températures est jugé minimal.

Et la technique semble efficace. Jusqu'à 40% d'amélioration du temps de lancement pour les applications intégrées comme Edge et Outlook, et jusqu'à 70% de réactivité supplémentaire pour le menu Démarrer et les menus contextuels. Lors d'un test réalisé par Windows Latest sur une machine virtuelle volontairement bridée à deux cœurs et 4 Go de RAM, le menu Démarrer s'ouvrait instantanément avec le Low Latency Profile activé, le CPU montant à 96% pendant quelques secondes avant de retomber à 17%.

Pour comprendre pourquoi ce pic CPU produit ce résultat, il faut saisir le concept de "Race to Sleep". En poussant instantanément le processeur à sa fréquence maximale, le CPU termine le travail lourd du lancement de l'application en un minimum de temps, ce qui lui permet de retourner bien plus vite à son état de basse consommation. Parce que la rafale est très courte, Microsoft s'attend à ce que l'impact sur l'autonomie et les températures soit minimal. Courir vite pour se reposer plus tôt – la logique est contre-intuitive mais physiquement fondée.

Low Latency Profile : la polémique et la réponse de Microsoft

La réaction en ligne ne s'est pas fait attendre. Pousser le processeur à fond pour ouvrir un menu, c'est comme "appuyer à fond sur l'accélérateur en sortant de son allée de garage" peut-on lire sur les forums spécialisés. Et la solution de Microsoft a été qualifiée de "pansement sur une jambe de bois" : une façon de masquer la lourdeur du code de Windows plutôt que de l'optimiser vraiment. La question sous-jacente était légitime : pourquoi un menu qui s'ouvrait instantanément sous Windows 95 nécessite-t-il en 2026 un coup de boost du processeur ?

Scott Hanselman, vice-président de Microsoft, a répondu personnellement à cette critique sur le réseau social X : "Tous les systèmes d'exploitation modernes font cela, y compris macOS et Linux. Ce n'est pas de la triche'; c'est ainsi que les systèmes modernes donnent aux applications un aspect rapide : ils augmentent temporairement la vitesse du processeur et donnent la priorité aux tâches interactives pour réduire la latence."

Pour illustrer son propos, Hanselman a invité les utilisateurs de Mac à taper la commande "sudo powermetrics" dans leur terminal pour observer en temps réel le même comportement de pic CPU sur macOS – soulignant que ce que les utilisateurs Apple adorent chez leur machine repose exactement sur la même mécanique. La formule a fait mouche : "Apple fait cela et vous adorez ça."

Hanselman a également recadré les critiques portant sur Linux, qui prétendaient que ce système gérerait les menus sans aucun pic CPU. Il a expliqué que Linux obtient sa réactivité par les mêmes méthodes – ordonnanceur noyau, gouverneurs de fréquence CPU, technologies de boost modernes comme schedutil – et non parce qu'il éviterait magiquement les pics : "Les menus Linux peuvent sembler plus légers parce qu'ils font souvent moins de travail et intègrent moins de services, pas parce que Linux évite d'une façon ou d'une autre le boost CPU."

Low Latency Profile : des actions simples mais lourdes

La question de fond reste entière, et Hanselman y a répondu avec une honnêteté désarmante. Interrogé sur le paradoxe d'un menu Démarrer plus lent en 2026 qu'en 1995, il a admis : "C'est totalement frustrant, il avait moins de choses à faire. La raison pour laquelle les choses étaient comme ça il y a 30 ans, c'est que le menu Démarrer ne faisait rien. L'astuce pour passer à l'échelle est de faire moins."

Il a précisé que les anciens menus se contentaient d'afficher un panneau pré-rendu à disposition fixe, sans mise à l'échelle DPI dynamique ni requête réseau. Le menu Démarrer de Windows 11, lui, charge en permanence des documents récents, des fichiers cloud et des suggestions de recherche web. La surcharge est réelle – et Microsoft le sait.

Mais la critique la plus pertinente reste celle qui interroge les priorités : ne fallait-il pas d'abord alléger ce code avant d'ajouter un mécanisme de compensation ? Hanselman a répondu à ceux qui réclamaient d'abord l'optimisation du code par un simple : "Ou faire les deux." Il a confirmé qu'une "pression maximale" était en cours pour accélérer le menu Démarrer avec des techniques modernes, incluant le passage de composants web lourds vers du code natif WinUI 3.

Low Latency Profile : une partie d'une refonte plus profonde

Ce qui ressort finalement de cette polémique, c'est que le Low Latency Profile n'est pas, en lui-même, une mauvaise idée. C'est une technique standard, utilisée par tous les systèmes d'exploitation modernes, qui produit des résultats mesurables surtout sur les machines d'entrée de gamme. Hanselman a confirmé qu'elle sera particulièrement efficace sur les architectures ARM modernes comme les puces Snapdragon X Elite, capables de changer d'état de puissance beaucoup plus rapidement que les processeurs x86 traditionnels.

Le vrai reproche n'est donc pas tant la technique elle-même que le contexte dans lequel Microsoft la présente. Après des années d'accumulation de dette technique – des composants hérités de Windows 95 toujours actifs, un menu Démarrer surchargé de services, une interface hybride jamais vraiment unifiée –, annoncer fièrement un boost de CPU comme solution à la lenteur de Windows peut légitimement faire sourire. Comme Hanselman l'a lui-même reconnu avec une pointe d'humour face aux critiques les plus simplistes : "Tout devient une conspiration quand on ne comprend pas comment les choses fonctionnent."

Ce dont Windows 11 a besoin, c'est des deux, comme l'a reconnu Hanselman : le coup d'accélérateur temporaire, et le travail de fond à long terme. Le programme K2, avec sa réécriture progressive des composants archaïques en WinUI 3, est censé apporter le second. Le Low Latency Profile apporte le premier. La question est de savoir si Microsoft aura la constance d'aller jusqu'au bout du chantier – ou si le boost CPU finira, comme souvent, par devenir la solution définitive à un problème qu'on n'aura jamais vraiment résolu.