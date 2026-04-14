FAT32 : Microsoft supprime enfin une antique limitation de Windows

Une limite artificielle imposée par Microsoft depuis 1999 disparaît enfin. Windows 11 permet désormais de formater des disques FAT32 jusqu'à 2 To, une révolution pour les clés USB et les appareils compatibles.

À l'ère du cloud et du stockage en ligne, la notion de système de fichiers peut sembler anachronique, et même complètement dépassée pour les jeunes générations. Pourtant, chaque fois que vous enregistrez un fichier sur un ordinateur, une clé USB, un disque externe, une carte mémoire ou tout autre dispositif de stockage physique, c'est l'un d'eux qui travaille en coulisses.

Ces systèmes – affublés d'acronymes abscons comme FAT32, NTFS, exFAT, etc. – constituent en quelque sorte les "règles du jeu" qui déterminent la manière dont les données numériques sont organisées, protégées et accessibles sur un support. Tous les dispositifs de stockage sont ainsi "préparés" pour l'un de ces systèmes lors de leur formatage initial, l'opération préalable à tout enregistrement — c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les qualifie aussi plus simplement de "format".

FAT 32 : un système de fichiers universel

L'un des plus connus et des plus utilisés est le FAT32, qui connsitue l'esperanto des systèmes de fichiers : presque tous les appareils le comprennent. Quand vous branchez une clé USB sur un téléviseur, une box TV, un lecteur DVD, une console de jeu ou un autoradio, il y a de fortes chances qu'elle utilise le FAT32.

Introduit en 1996 avec Windows 95, ce format a marqué son époque en permettant de gérer des partitions bien plus grandes que son prédécesseur, le FAT16, et en supportant des noms de fichiers plus longs. Mais il a aussi ses limites : impossible d'y stocker un fichier de plus de 4 Go – un comble à l'ère des films en 4K qui pèsent bien plus ! – , et une tendance à se fragmenter avec le temps, ralentissant les performances.

Face à ces faiblesses, Microsoft a développé le NTFS, bien plus robuste, sécurisé et adapté aux disques internes. Puis est venu l'exFAT, optimisé pour les clés USB et les cartes mémoire modernes, capable de gérer des fichiers de très grande taille sans les contraintes du FAT32. Pourtant, malgré ces alternatives, le FAT32 est resté indispensable pour une raison simple : sa compatibilité universelle. Un téléviseur connecté, une box Android ou un lecteur DVD de salon ont souvent du mal à reconnaître le NTFS ou l'exFAT, mais acceptent presque toujours le FAT32.

FAT32 : une limite antédiluvienne de Microsoft

C'est là que le bât blesse. Depuis 1999 et l'arrivée de Windows 2000, Microsoft a imposé une restriction étrange : impossible de formater une partition FAT32 de plus de 32 Go via les outils standards de Windows, alors que le format lui-même pouvait théoriquement gérer des volumes jusqu'à 2 To. Une décision arbitraire, destinée à pousser les utilisateurs vers le NTFS, mais qui a compliqué la vie de millions de personnes pendant près de trois décennies.

Cette limitation n'était pas technique, mais bel et bien stratégique. À l'époque, Microsoft poussait les utilisateurs vers le NTFS, plus moderne et sécurisé, réservé aux disques internes. Le FAT32, lui, était relégué aux périphériques amovibles comme les clés USB ou les cartes mémoire, malgré sa compatibilité universelle avec les téléviseurs connectés, les consoles de jeu, les lecteurs Blu-ray et même certains systèmes embarqués. Résultat : pendant 27 ans, les utilisateurs ont dû contourner cette restriction en utilisant des outils tiers ou des lignes de commande complexes, simplement pour formater une clé USB de 64 Go ou 128 Go en FAT32.

La raison officielle ? Encourager l'adoption du NTFS, puis plus tard de l'exFAT, un format plus adapté aux gros volumes et aux fichiers de plus de 4 Go. Mais pour des millions d'utilisateurs, cette limitation est restée une source de frustration, surtout à l'ère des disques externes de plusieurs centaines de gigaoctets et des appareils grand public toujours compatibles FAT32.

FAT32 : une évolution tardive mais bienvenue

Avec la dernière mise à jour de Windows 11, déployée en avril 2026 avec le programme Windows Insider, Microsoft a enfin levé cette restriction. Désormais, il est possible de formater un disque ou une clé USB en FAT32 jusqu'à 2 To directement depuis l'invite de commandes, sans avoir recours à des logiciels externes. Une avancée qui, si elle semble technique, a des implications très concrètes pour le grand public.

Reprenons l'exemple des téléviseurs connectés. Beaucoup de modèles, même récents, ne reconnaissent que le FAT32 pour lire des vidéos stockées sur une clé USB. Jusqu'à présent, impossible de formater une clé de 128 Go ou 256 Go dans ce format sans bidouilles informatiques. Les utilisateurs devaient soit se contenter de partitions de 32 Go, soit utiliser des outils comme Rufus ou FAT32Format, accessibles seulement aux plus avertis. Avec cette mise à jour, tout devient plus simple : une seule commande suffit pour préparer une clé USB compatible avec n'importe quel appareil, sans perte de place.

Autre cas d'usage : les consoles de jeu rétro ou les systèmes embarqués. Certains appareils, comme les autoradios ou les lecteurs multimédias de voiture, ne supportent que le FAT32. Les possesseurs de disques durs externes de grande capacité devraient aussi apprécier cette nouveauté, même si le FAT32 reste moins performant que le NTFS ou l'exFAT pour des usages intensifs.

Enfin, cette suppression de limite arrive à point nommé pour les utilisateurs de Linux ou de macOS, qui n'ont jamais été soumis à cette restriction. Windows était le seul système grand public à imposer cette contrainte, ce qui compliquait les échanges de fichiers entre différents environnements. Désormais, la compatibilité est totale, sans compromis.

FAT32 : une suppression partielle et des questions en suspens

Pourtant, cette avancée n'est pas totale. Pour l'instant, la suppression de la limite ne concerne que la ligne de commande (`format` dans l'invite CMD ou PowerShell). L'interface graphique de Windows, elle, maintient toujours le plafond de 32 Go. Une demi-mesure qui laisse certains observateurs perplexes : pourquoi Microsoft ne va-t-il pas jusqu'au bout de la logique ?

La réponse pourrait être liée à la stratégie historique de Microsoft. Le FAT32, bien que pratique pour la compatibilité, reste un système de fichiers obsolète. Il ne gère pas les fichiers de plus de 4 Go, ne propose pas de journalisation (un mécanisme qui protège les données en cas de coupure), et sa structure le rend sensible à la fragmentation. Autant de raisons qui poussent toujours Microsoft à privilégier le NTFS pour les disques internes et l'exFAT pour les périphériques amovibles modernes.

Mais pour les utilisateurs, cette demi-mesure reste une avancée majeure. Les plus techniques pourront enfin formater leurs disques en FAT32 sans contournements, tandis que les autres devront encore patienter ou utiliser des outils tiers pour profiter pleinement de cette liberté. Une situation qui rappelle que, même en 2026, Microsoft avance parfois à petits pas sur des sujets qui fâchent depuis des décennies.

Au-delà de l'aspect technique, cette suppression de limite symbolise quelque chose de plus large : la fin d'une époque où les géants de la tech imposaient des restrictions arbitraires pour orienter les comportements des utilisateurs. Pendant des années, des millions de personnes ont dû composer avec cette contrainte, non pas parce qu'elle était justifiée, mais parce que Microsoft avait décidé qu'il en serait ainsi.

Aujourd'hui, alors que les disques de plusieurs téraoctets sont monnaie courante et que la compatibilité entre appareils devient un enjeu central, cette mise à jour arrive comme un aveu : certaines décisions du passé n'avaient plus de sens. Reste à voir si Microsoft ira jusqu'au bout en supprimant aussi la limite dans l'interface graphique, ou si cette demi-mesure suffira à apaiser les utilisateurs. En attendant, une chose est sûre : pour tous ceux qui ont déjà maudit Windows en tentant de formater une clé USB de 128 Go, cette nouvelle constitue un réel progrès.