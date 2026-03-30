KB5079391 pour Windows 11 : Microsoft retire en urgence une mise à jour qui plante

Quelques jours après avoir promis de rendre Windows 11 plus stable et fiable, Microsoft a dû suspendre en urgence une mise à jour récente qui empêchait l'installation du système sur de nombreux PC. La série noire continue…

Le timing ne pouvait pas être plus embarrassant. Alors que Microsoft venait tout juste d'annoncer un recentrage de Windows 11 sur la qualité, la performance et un processus de mise à jour moins pénible (voir notre article), l'entreprise a dû suspendre en urgence le déploiement de sa mise à jour optionnelle estampillée KB5079391.

Publiée le 26 mars 2026, cette mise à jour dite de "préversion" – c'est-à-dire une version anticipée qui préfigure le Patch Tuesday d'avril – ciblait les ordinateurs sous Windows 11 dans ses versions 24H2 et 25H2. Elle apportait plusieurs améliorations, notamment pour le Narrateur, le Contrôle intelligent des actions ou encore la prise en charge des écrans à taux de rafraîchissement très élevé, supérieur ou égal à 1 000 Hz. Mais en quelques jours à peine, elle s'est transformée en nouveau sujet de honte pour l'éditeur de Redmond.

KB5079391 pour Windows 11 : un bug qui bloque l'installation

La firme de Redmond a confirmé dans son journal des modifications officiel que le déploiement de KB5079391 a été mis en pause à cause d'erreurs d'installation, avec notamment l'affichage du code d'erreur 0x80073712 qui correspond à un problème de composants manquants ou endommagés dans le système de mise à jour lui-même. Autrement dit, la mise à jour censée améliorer Windows 11 finissait par casser l'outil censé mettre à jour Windows 11. Microsoft précise que les utilisateurs concernés voyaient s'afficher le message "Certains fichiers de mise à jour sont manquants ou présentent des problèmes". La cause exacte reste inconnue au-delà de cette formulation.

Si vous cherchez aujourd'hui à installer la mise à jour via Paramètres > Windows Update, vous constaterez qu'elle n'est plus disponible au téléchargement : seule la KB5085516, une mise à jour hors cycle récente consacrée à la correction de bugs liés aux comptes Microsoft, est proposée à la place.

KB5079391 pour Windows 11 : une promesse de stabilité déjà mise à mal

Ce nouveau faux pas ne survient pas dans le vide. Depuis le début de l'année 2026, les déboires de Windows 11 s'accumulent avec une régularité déconcertante. Les mises à jour précédentes avaient déjà causé des problèmes de mise en veille sur les machines les plus anciennes, ou encore rendu inopérantes les caméras intégrées sur certains ordinateurs portables. À chaque fois, Microsoft corrigeait le tir après coup, souvent avec une mise à jour hors cycle supplémentaire.

Il y a quelques jours à peine, Microsoft avait officiellement présenté un plan d'envergure pour améliorer Windows 11, baptisé en interne "Windows K2", avec pour objectifs déclarés davantage de fiabilité, moins d'interruptions, une meilleure qualité globale et un système de mise à jour plus maîtrisable. La suspension de KB5079391 intervient donc au pire moment possible, au risque de faire passer ces engagements pour de simples effets d'annonce.

Ce qui frappe, ce n'est pas tant l'existence d'un bug – cela arrive – mais le fait qu'il touche précisément Windows Update, au moment même où Microsoft tente de convaincre que son système va devenir plus stable et plus prévisible. La télémétrie – c'est-à-dire les données de dysfonctionnement remontées automatiquement par les ordinateurs affectés – a visiblement été jugée suffisamment alarmante pour justifier l'arrêt complet du déploiement, tous utilisateurs confondus.

KB5079391 pour Windows 11 : des correctifs qui créent de nouveaux problèmes

Ce schéma récurrent – une mise à jour qui introduit des bugs, suivie d'une autre pour les corriger, qui en crée à son tour de nouveaux – illustre une fragilité structurelle dans le processus de développement et de validation de Windows. Pour les utilisateurs, la situation est paradoxale : installer les mises à jour est recommandé pour des raisons de sécurité, mais chaque cycle mensuel comporte désormais son lot d'incertitudes.

Microsoft a promis de changer la donne en 2026. Le projet Windows K2 est censé apporter une refonte en profondeur de la manière dont les mises à jour sont conçues, testées et déployées. Mais tant que les faits continueront de contredire les discours, la confiance des utilisateurs – professionnels comme particuliers – restera difficile à regagner. La prochaine grande mise à jour de sécurité, prévue pour le deuxième mardi d'avril, sera scrutée de près.