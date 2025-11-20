Windows 11 aura bientôt un véritable agenda intégré (avec un peu d'IA)

Microsoft va enfin combler l'une des lacunes les plus incomprises de son système : Windows 11 aura bientôt droit à un agenda complet, accessible directement depuis la barre des tâches, avec des fonctions évoluées. Il était temps !

Depuis son lancement, Windows 11 suscite un mélange de curiosité et d'agacement. Beaucoup d'utilisateurs ont pointé du doigt une absence surprenante : impossible de consulter ses prochains rendez-vous en cliquant sur l'horloge du Bureau, alors que Windows 10 le proposait naturellement. Le petit panneau qui s'ouvrait autrefois sur un planning clair avait disparu, remplacé par un calendrier purement décoratif. Pendant quatre ans, cette suppression est restée l'un des symboles des choix contestés de Microsoft autour de son nouveau design.

Agenda dans Windows 11 : le retour d'un outil très demandé

L'éditeur corrige aujourd'hui le tir. Lors de son événement Ignite 2025, sa grande conférence technique qui se tient du 18 au 21 novembre, au milieu d'une avalanche d'annonces liées à l'intelligence artificielle, une nouveauté plus discrète a retenu l'attention des habitués : l'arrivée d'un véritable agenda intégré dans le Centre de notifications de Windows 11.

Dès décembre, les premiers testeurs verront apparaître une vue unifiée mêlant calendrier complet et liste chronologique des rendez-vous, directement accessible en un clic depuis la barre des tâches. Ce panneau permettra non seulement de consulter ses événements à venir, mais aussi d'interagir avec eux sans ouvrir Outlook.

© Microsoft

Cette évolution est particulièrement attendue parce qu'elle simplifie un geste quotidien. Ouvrir son planning sans lancer une application dédiée peut sembler banal, mais cette possibilité influence la manière dont on organise sa journée. Sous Windows 10, ce fonctionnement était devenu naturel ; sous Windows 11, il manquait au point de pousser certains utilisateurs vers des outils tiers. L'agenda revient désormais avec une interface modernisée qui affiche titres, horaires et lieux des réunions, tout en restant lisible dans un espace réduit.

Agenda dans Windows 11 : des fonctions IA en plus

Le retour de cette fonction s'accompagne d'une dimension plus contemporaine. Microsoft confirme que les événements seront synchronisés avec Outlook et pourront être ouverts ou modifiés en un instant. Un clic sur une réunion en cours suffira, par exemple, pour la rejoindre immédiatement. L'entreprise évoque aussi l'intervention de Copilot, son assistant IA, pour préparer ou résumer des rendez-vous, même si cette couche d'automatisation ne sera pas indispensable pour utiliser le panneau au quotidien. L'essentiel reste la présence d'un agenda central, clairement visible.

Pour comprendre pourquoi cette option avait disparu en 2021, il faut se rappeler que Windows 11 n'était pas une simple révision. Le menu Démarrer, la barre des tâches, le Centre de notifications et plusieurs éléments du Bureau ont été réécrits entièrement, entraînant la perte temporaire de fonctions pourtant considérées comme évidentes. Au fil des mises à jour, Microsoft a progressivement réintroduit ce qui manquait le plus, qu'il s'agisse du glisser-déposer, de l'ouverture rapide du Gestionnaire des tâches ou désormais de l'agenda.

Le calendrier enrichi sera proposé d'abord aux membres du programme Insider en décembre, avant un déploiement plus large prévu en 2026. Le rythme peut sembler lent pour une option aussi basique, mais il marque une inflexion notable dans la manière dont Microsoft écoute les retours. La firme avait misé sur les widgets pour remplacer certaines habitudes ; elle admet désormais, en filigrane, que la simplicité d'un agenda accessible en un clic répond à un besoin que rien d'autre ne comblait.

Cette mise à jour illustre davantage qu'une réparation tardive. Elle révèle un mouvement plus large et, peut-être, le début d'une prise de conscience : face aux critiques portant sur la place grandissante de l'intelligence artificielle dans Windows 11, Microsoft montre qu'il peut encore améliorer les outils du quotidien, qui aident bien plus qu'un agent automatisé. Un geste modeste, mais révélateur, qui redonne sa place à une idée simple : un système d'exploitation doit avant tout faciliter la vie de ses utilisateurs.