Mises à jour gratuites pour Windows 10 : comment activer le programme ESU

C'est officiel : Microsoft met fin au support de Windows 10. Mais les utilisateurs européens bénéficient gratuitement d'un sursis d'un an, grâce au programme Extended Security Updates (ESU). Voici comment profiter des mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2026.

La date était connue depuis longtemps : à compter de ce 14 octobre 2025, Windows 10 ne sera plus mis à jour. Après dix ans de bons et de loyaux services, ce système d'exploitation toujours très apprécié – il tourne encore sur des centaines de millions de PC dans le monde ! – ne bénéficiera plus du support technique de l'éditeur, ni, surtout, des indispensables correctifs de sécurité. Officiellement, tout le monde est gentiment prié de passer à Windows 11 – quitte à acheter un nouvel ordinateur, même quand l'ancien fonctionne encore parfaitement… – ou à adopter un autre système – ce qui n'est évidemment pas la solution préférée de Microsoft, qui tient à garder les utilisateurs dans son écosystème.

Enfin, presque tout le monde. Car contrairement à ce que prétendent les discours alarmistes, il est toujours possible de continuer à utiliser un PC avec Windows 10 sans risque (voir notre article). Et même de profiter de mises à jour de sécurité pendant un an supplémentaire, jusqu'en octobre 2026, grâce au programme ESU (pour Extended Security Updates) mis en place par Microsoft (voir notre article).

Initialement réservé aux entreprises et payant, le dispositif est désormais accessible aux particuliers. Dans l'Union européenne, il est même devenu gratuit – un geste "généreux" motivé par la réglementation européenne et par les plaintes des associations de consommateurs. Mais la gratuité ne signifie pas liberté totale : certaines conditions restent à remplir pour pouvoir en profiter jusqu'en octobre 2026.

Mises à jour gratuites de Windows 10 : les conditions pour profiter de l'ESU

Avant de s'inscrire au programme ESU, votre ordinateur doit répondre à plusieurs critères techniques. D'abord, il doit tourner sous Windows 10 version 22H2 (ou plus récente) et inclure la mise à jour cumulative KB5046613. Sans cela, l'option d'inscription n'apparaîtra pas.

Ensuite, il faut être connecté à un compte Microsoft personnel disposant des droits administrateur. Les comptes locaux ne sont pas acceptés. Enfin, ce compte doit rester connecté en permanence : si votre ordinateur ne s'y connecte plus pendant 60 jours, il sera automatiquement désinscrit du programme et cessera de recevoir les mises à jour.

Pour les utilisateurs hors d'Europe, le programme ESU reste payant ou à un échange de points Microsoft Rewards, et conditionné à une sauvegarde automatique sur OneDrive.

Mises à jour gratuites de Windows 10 : comment activer l'ESU

1. Vérifier la version de Windows

Ouvrez Paramètres → Système → À propos pour confirmer que vous utilisez Windows 10 version 22H2. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans Paramètres → Mise à jour et sécurité → Windows Update, puis cliquez sur Rechercher des mises à jour afin d'installer la dernière version disponible.

2. Trouver le module d'inscription

Dans Windows Update, relancez une recherche de mises à jour. Si votre appareil est éligible, un lien intitulé "S'inscrire maintenant" ou "Prolonger la sécurité" s'affichera. Il permet d'accéder directement à l'assistant d'inscription ESU.

Le déploiement de cette option se fait progressivement : certains utilisateurs peuvent la voir apparaître plusieurs jours, voire semaines, après la fin du support officiel.

3. Suivre l'assistant d'inscription

Cliquez sur l'encart, puis laissez-vous guider. L'assistant vous demandera de vous connecter à votre compte Microsoft ou d'en créer un. Une fois authentifié, vous verrez le message confirmant que l'inscription est gratuite pour les utilisateurs européens.

4. Confirmer l'inscription

Après validation, Windows affiche un message du type " Votre PC est inscrit pour recevoir les mises à jour de sécurité étendues ". Si ce message n'apparaît pas immédiatement, redémarrez votre ordinateur : l'inscription sera alors prise en compte.

5. Rester connecté

Une fois inscrit, ne déconnectez pas votre compte Microsoft. Windows vérifie sa présence environ tous les deux mois ; au-delà de 60 jours sans authentification, la machine est automatiquement exclue du programme. Il reste possible de se reconnecter et de réinscrire le PC, mais cela interrompt temporairement les mises à jour.

Mises à jour gratuites de Windows 10 : les limites du programme ESU

Le programme ESU se limite strictement aux mises à jour de sécurité critiques et importantes. Aucune nouveauté, aucune amélioration visuelle ni modification de performance n'est prévue. Il s'agit d'un bouclier minimal, pas d'une renaissance du système.

Les utilisateurs particuliers bénéficient d'une année complète de couverture, jusqu'au 13 octobre 2026. Pour les entreprises, Microsoft propose un prolongement sur trois ans, mais cette fois payant et réservé aux structures professionnelles.

Ce dispositif reste donc une solution temporaire, destinée à laisser le temps de migrer vers Windows 11 ou un autre système. Microsoft encourage d'ailleurs clairement ce passage, rappelant que Windows 10 appartient désormais au passé.

Le principal risque, c'est l'oubli : si vous ne vous reconnectez pas à votre compte Microsoft pendant deux mois, votre machine sort automatiquement du programme. Il faut alors recommencer la procédure d'inscription.

Autre piège, plus frustrant : l'encart d'inscription peut tarder à apparaître. Le déploiement est progressif, et Microsoft n'a pas communiqué de calendrier précis. Certains utilisateurs devront simplement patienter avant de pouvoir activer leur sursis numérique.

Enfin, ce programme gratuit est réservé au territoire européen. Les utilisateurs situés hors de l'UE devront encore passer par les versions payantes ou conditionnelles de l'ESU.

Vous l'aurez compris : Windows 10 est condamné mais pas encore mort. Grâce à ce programme, les PC européens profitent d'une année de sécurité supplémentaire, à condition de jouer le jeu du compte Microsoft. Une trêve bienvenue, mais aussi un dernier rappel : l'après-Windows 10 a déjà commencé.