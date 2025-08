Flyby11 devient Flyoobe : l'utilitaire gratuit pour installer Windows 11 sur un PC non compatible

Bien connu des bidouilleurs pour installer Windows 11 sur des PC jugés obsolètes par Microsoft, Flyby11 change de nom pour devenir Flyoobe. Surtout, cet outil pratique évolue pour prendre le contrôle du système dès le premier démarrage.

À l'heure où Windows 10 s'apprête à prendre sa retraite forcée – sa date de péremption est fixée à octobre 2025 –, des centaines de millions de PC parfaitement fonctionnels se retrouvent dans une impasse. Même si Microsoft propose une petite prolongation de support assez limitée (voir notre article), tout est fait pour inciter leurs utilisateurs à les abandonner pour acheter un nouvel ordinateur. La faute à des exigences matérielles très strictes imposées par Windows 11, notamment la présence d'une puce TPM 2.0 et d'un processeur assez récent.

Bien entendu, ces restrictions ont fait de nombreux mécontents. Et comme toujours dans ce genre de situation, plusieurs solutions sont apparues ces dernières années pour contourner ces obstacles et forcer l'installation de Windows 11 sur des PC officiellement non compatibles. Deux outils se sont particulièrement distingués dans ce forme de détournement : Rufus, le célèbre logiciel qui permet de créer des clés USB "bootables", simple et efficace ; et Flyby11, un peu plus ambitieux.

Ce dernier change aujourd'hui de nom et de vocation. Il devient Flyoobe, un clin d'œil à l'Out-Of-Box Experience, l'expression anglo-saxonne souvent abrégée en OOBE qui désigne ce que découvre l'utilisateur au tout premier démarrage du système, lors de sa configuration. Mais au lieu de subir cette séquence imposée par Microsoft, Flyoobe propose de la reprendre en main.

© builtbybel/Github

Flyoobe : une configuration entièrement personnalisée

Disponible gratuitement sur GitHub, Flyoobe ne se contente pas de forcer l'installation de Windows 11 sur du matériel non supporté. Il accompagne l'utilisateur dans toutes les étapes post-installation, en éliminant les éléments jugés inutiles et en redonnant un peu de liberté là où Microsoft verrouille. L'outil supprime les logiciels préinstallés, désactive les propositions insistantes de création de compte Microsoft et simplifie la configuration initiale.

La version 0.35 va encore plus loin : thème visuel dissociable pour Windows et ses applications, intégration à un domaine professionnel dès le départ, page Windows Update retravaillée, navigation plus claire. Ce n'est plus un contournement, mais une personnalisation poussée. L'objectif est de proposer une installation fluide et sur mesure, qui respecte davantage l'utilisateur que les plans marketing de Redmond qui, dès la configuration de Windows 11, incitent à autoriser un suivi permanent et à s'abonner à des services payants comme Microsoft 365.

Le changement de nom n'a rien d'anecdotique. Là où Flyby11 suggérait une simple manœuvre pour franchir la barrière des restrictions, Flyoobe assume une mission plus large : redonner le contrôle sur ce qui se passe juste après. Une manière, pour ses créateurs, de dire qu'il ne s'agit plus seulement de pénétrer dans Windows 11, mais d'en modeler l'usage dès les premières minutes. À la différence de Rufus, plus adapté aux installations en série ou aux réparations rapides, Flyoobe s'adresse plutôt à ceux qui veulent prendre le temps d'installer un système propre sur leur machine personnelle, sans subir les automatismes dictés par Microsoft. Ce positionnement explique le soin apporté à l'interface et aux options disponibles : les réglages sont visibles, clairs, immédiatement effectifs.

Derrière Flyoobe, on retrouve une communauté de développeurs qui suit de près les évolutions de Windows 11, notamment les méthodes employées par Microsoft pour renforcer les contrôles. Avec la version 24H2, attendue dans les prochains mois, l'entreprise a introduit de nouvelles contraintes, comme l'obligation de supporter l'instruction POPCNT, encore absente de certains anciens processeurs. Ce type de verrou ne passe pas inaperçu dans la communauté, qui y voit une stratégie volontaire pour accélérer le renouvellement du parc.

Flyoobe : une solution temporaire sans garantie

Flyoobe se présente comme une forme de réponse technique, presque politique, face à cette logique d'obsolescence programmée. Mais les développeurs restent prudents : aucune promesse de stabilité n'est faite. Installer Windows 11 sur une machine non certifiée, c'est prendre le risque de rencontrer des incompatibilités ou de manquer certaines mises à jour critiques. Une sauvegarde complète s'impose avant toute tentative.

Flyoobe n'est donc pas une solution magique, mais une voie alternative. Il s'adresse à ceux qui refusent de jeter un PC encore parfaitement fonctionnel, simplement parce qu'il ne répond pas aux critères définis par Microsoft. Il permet de repousser l'échéance, mais ne remplace pas une stratégie à long terme. À terme, même avec les meilleurs correctifs, le matériel finira par ne plus suivre. En attendant, Flyoobe propose un répit utile, intelligent, et accessible. Un excellent rempart contre l'obsolescence programmée.