Malgré son nom étrange, ce mystérieux dossier sur votre PC n'est pas le signe d'un virus

En parcourant le disque de votre PC avec l'Explorateur de Fichiers de Windows, vous êtes peut-être tombé sur un dossier mystérieux au nom étrange. Ne le supprimez pas, ce n'est pas un virus mais un élément du système.

Le système de fichiers de Windows est pour le moins complexe, pour ne pas dire franchement bordélique. Non seulement sa structure de base est alambiquée, mais des dossiers aux noms exotiques et à l'utilité indéterminée font régulièrement leur apparition, au gré des mises à jour du système ou des installations d'applications. Dans le tas, difficile de savoir ce qui est inutile ou carrément dangereux.

En vous baladant dans l'Explorateur de fichiers de Windows, vous êtes d'ailleurs peut-être tombé sur un dossier étrange, et d'autant plus inquiétant qu'il se trouve dans le répertoire Utilisateurs (C:\Users sur la plupart des PC), qui contient les données associées aux différents utilisateurs de votre ordinateur. Nommé WsiAccount, ce dossier ne correspond à aucun des comptes utilisateurs que vous avez créés, et vous vous dîtes qu'il indique peut-être la présence d'un virus.

Rassurez-vous, ce dossier est un élément légitime et sans danger de Windows, qui a été créé automatiquement par le système et qui est utilisé par le mécanisme "Web sign-in", ou "connexion Web". Cette fonction, introduite initialement sur Windows 10 puis déployée sur Windows 11 version 22H2 lors de la mise à jour KB5030310, permet notamment de se connecter à Windows sans mot de passe.

Fenêtre de la "connexion Web" à une session Windows © Microsoft

Plus précisément, la "connexion Web" s'appuie sur des credentials providers, ou fournisseurs d'identifiants, pour permettre à un utilisateur d'accéder à sa session Windows sans taper son mot de passe. Pour ce faire, elle utilise les informations transmises par une application d'authentification, comme Microsoft Authenticator, et nécessite une validation sur un appareil tiers, tel qu'un téléphone.

Le dossier "WsiAccount correspond à un compte utilisateur local utilisé en arrière-plan par le système pour permettre à la "connexion Web" de fonctionner. De ce fait, il n'apparaît pas dans la liste des comptes utilisateurs disponibles sur l'écran de connexion à Windows. Il est activé uniquement lors de l'utilisation d'un fournisseur d'identifiants, et désactivé immédiatement après l'ouverture de session.

La "connexion Web" étant une fonction spécifique aux différentes versions de Windows Pro, Windows Enterprise et Windows Education, vous ne trouverez peut-être pas le dossier WsiAccount sur votre propre PC, notamment si vous utilisez Windows Famille. Néanmoins, comme Windows 11 Pro est parfois installé sur des ordinateurs grands publics, vous pourriez rencontrer ce dossier.

Si c'est le cas, pas d'inquiétude donc, le compte utilisateur WsiAccount n'indique pas la présence d'un logiciel malveillant ou d'une application envahissante. Et même si vous n'utilisez pas la "connexion Web", ne supprimez pas le dossier WsiAccount. Il est totalement vide, et n'occupe donc aucune place sur votre PC, et peut par ailleurs servir au bon fonctionnement d'applications ou de services utilisant la "connexion Web" en arrière-plan, sans que vous vous en aperceviez.