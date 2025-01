Windows 11 KB5050094 et KB5050092 : Microsoft corrige les bugs de sa dernière mise à jour

Microsoft vient de publier deux mises à jour optionnelles pour Windows 11 comportant principalement des corrections de bugs, notamment pour les problèmes de cartes audio et de souris, avec quelques nouveautés très anecdotiques.

L'année 2025 n'a pas commencé sous les meilleurs auspices pour les utilisateurs de Windows, avec une mise à jour du 10 janvier dernier qui n'apportait aucune nouveauté fonctionnelle, mais introduisait plusieurs bugs allant du gênant au carrément bloquant, notamment pour la souris et les interfaces audio externes. Microsoft tente donc de corriger le tir en publiant dès à présent deux préversions de mises à jour qui devraient faire partie du Patch Tuesday de février prochain, à savoir la KB5050094 pour Windows 11 24H2 et la KB5050092 pour Windows 11 23H2.

Ces deux mises à jour sont totalement facultatives et ne contiennent aucun correctif lié à la sécurité, il n'y a donc aucune urgence à les installer si vous ne rencontrez aucun des problèmes listés dans les notes de publication. Dans le cas contraire, vous pouvez les obtenir et les installer en passant tout simplement par le gestionnaire de mises à jour Windows Update, et en activant l'option Recevez les dernières mises à jours dès qu'elle sont disponibles dans les Paramètres de Windows.

Windows 11 KB5050094 et KB5050092 : les principales corrections et améliorations

Vous trouverez la liste détaillée de tous les changements et nouveautés dans les notes de publication officielles des mises à jour KB5050094 pour Windows 11 24H2 et KB5050092 pour Windows 11 23H2. En résumé, voici les points saillants mis en avant par Microsoft et les principales corrections de bugs apportés par les mises à jour.

Bugs corrigés

Auto-HDR : l'activation de cette fonction, qui se trouve dans Paramètres > Système > Écran > Graphiques , pouvait entraîner une saturation excessive des couleurs dans certains jeux vidéo. Ce problème est résolu.

, pouvait entraîner une saturation excessive des couleurs dans certains jeux vidéo. Ce problème est résolu. Interface audio et DAC : certains périphériques dotés de convertisseurs numériques-analogiques (DAC), comme les cartes son externes et notamment ceux en USB 1.0, ne fonctionnaient plus du tout depuis la mise à jour de début janvier. Ce problème est résolu.

Souris : le curseur de la souris disparaissait lorsqu'il était placé dans les champs de texte de certaines applications, notamment les navigateurs Internet basés sur Chromium. Ce problème est résolu.

Souris : le déplacement du curseur de la souris devenait saccadé et irrégulier, même lorsque l'ordinateur n'effectuait aucune tâche ou application particulièrement lourde. Ce problème est résolu.

Nouveautés et améliorations

Explorateur de fichiers : une commande "Nouveau dossier" a été ajoutée au menu contextuel lors d'un clic-droit sur l'un des éléments du volet à gauche de l'Explorateur (l'arborescence des dossiers).

Paramètres : il est désormais possible de modifier le Fuseau horaire dans Paramètres > Heure et langue > Date et heure depuis un compte qui n 'a pas les droit d'administrateur.

dans depuis un compte qui n 'a pas les droit d'administrateur. Effets Windows Studio : lors de l'utilisation d'une application compatible avec les effets Windows Studio (principalement celles qui utilisent la webcam), une icône dans la barre d'état système (à droite de la barre des tâches) permet de lancer les effets directement depuis les Paramètres rapides .

. Barre des tâches : les miniatures et les aperçus qui s'affichent lors du survol d'une icône dans la barre des tâches ont été améliorées, elles sont notamment plus nette et les animations plus fluides.

Notez que parmi les éléments cités, seules les corrections de l'Auto-HDR et des cartes audio et autres DAC sont déployés immédiatement pour tous les utilisateurs. Les autres changements, (et beaucoup d'autres parmi ceux listés dans les notes officielles), font l'objet d'un déploiement progressif, c'est-à-dire que même en installant les mises à jour, tous les utilisateurs ne les recevront pas en même temps. De notre côté par exemple, l'action "Nouveau dossier" du menu contextuel dans l'Explorateur de fichiers n'est pas encore disponible, même après installation de la mise à jour KB5050094 sur un PC avec Windows 11 242H2.