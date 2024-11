La NASA a découvert une base secrète cachée sous les glaces de l'Arctique

Lors d'une étude sur les effets du réchauffement climatique dans l'Arctique, des chercheurs de la NASA ont eu la surprise de découvrir une base militaire secrète enfouie sous les glaces du Groenland.

En avril 2024, une équipe de la NASA embarque à bord d'un avion Gulfstream III pour une mission scientifique au-dessus des glaces du Groenland. Leur objectif ? Étudier les effets du changement climatique sur la calotte glaciaire, en utilisant un radar à haute technologie capable de sonder les profondeurs glacées. Cette mission, d'apparence routinière, vise à cartographier la glace pour mieux comprendre comment elle réagit au réchauffement des océans et de l'atmosphère. Mais alors que l'avion survole des étendues désertes de neige, les scientifiques sont sur le point de faire une découverte inattendue.

En analysant les premières données du radar, un chercheur remarque quelque chose d'étrange sous la surface glacée. Au lieu des couches de glace compactes qu'ils s'attendaient à observer, les relevés révèlent une forme géométrique inhabituelle. Intrigués, les scientifiques affinent leurs observations et découvrent ce qui semble être un ensemble de structures artificielles, enfouies sous plus de 30 mètres de glace. Au début, personne à bord ne sait exactement de quoi il s'agit. Les chercheurs explorent les différentes possibilités, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une conclusion stupéfiante.

Les structures détectées sous la glace sont les vestiges d'une ancienne base militaire américaine construite pendant la Guerre froide : le Camp Century. Ce camp, conçu en 1959, faisait partie d'un projet top secret nommé Iceworm, destiné à stocker des missiles nucléaires à portée de tir de l'Union soviétique. Sous couvert de recherches scientifiques sur l'Arctique, les États-Unis avaient creusé un véritable réseau de tunnels et de salles, formant une petite ville souterraine capable d'accueillir 200 soldats. Mais ce projet a été abandonné en 1967, alors que la fonte des glaces menaçait déjà l'installation.

© Zygerth / Wikipédia

Pendant plus d'un demi-siècle, le Camp Century est resté enfoui, oublié du grand public et enseveli sous la neige. Aujourd'hui, redécouvert par hasard, il réapparaît grâce aux technologies modernes. Les chercheurs de la NASA, fascinés par leur découverte, réalisent rapidement que ce vestige de la Guerre froide pourrait bientôt être exposé à cause de la fonte accélérée des glaces. Et avec cette exposition, d'importants risques environnementaux se profilent.

En effet, Camp Century renferme une menace invisible. Sous les structures figées dans la glace, des tonnes de déchets chimiques, de carburant, et même des résidus radioactifs du mini-réacteur nucléaire qui alimentait la base sont toujours présents. Si la fonte des glaces continue à ce rythme, ces déchets risquent d'être libérés dans l'environnement, entraînant des conséquences catastrophiques pour l'écosystème arctique.

Ce qui a commencé comme une simple mission de recherche sur le climat s'est transformé en une course contre la montre. La NASA et les scientifiques du monde entier se demandent désormais quand cette base réapparaîtra à la surface et comment gérer les dangers qu'elle pourrait libérer. La redécouverte du Camp Century n'est pas seulement une plongée dans l'histoire secrète de la Guerre froide, c'est aussi un avertissement sur les risques imprévisibles que nous réserve la fonte des glaces dans les années à venir.