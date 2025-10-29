Pas besoin d'éteindre votre PC : cette option cachée de Windows est bien meilleure

Le mode de veille par défaut de Windows n'est ni le plus efficace, ni le plus sûr. Une option un peu cachée dans les paramètres permet toutefois d'activer une veille à la fois plus économe et plus sécurisée.

Nous éteignons de moins en moins nos appareils numériques. C'est évidemment vrai pour les smartphones, mais également pour les ordinateurs, qu'ils soient portables ou fixes. Il faut dire que la mise en veille plutôt que l'extinction présente au moins deux avantages : l'ordinateur redémarre beaucoup plus vite et l'on peut reprendre son activité exactement là où on l'avait laissée.

Lorsqu'on ferme le capot de son portable où qu'on appuie rapidement sur le bouton Power de son PC de bureau, l'ordinateur se met d'ailleurs en veille plutôt que de s'éteindre. Un comportement par défaut très pratique, mais pas le plus efficace ni le plus sécurisé. Car la veille "classique" de Windows conserve l'état complet du PC (notamment toutes les applications ouvertes avec leurs données en cours d'utilisation) dans la mémoire vive (la Ram), ce qui présente des risques et des inconvénients.

Contrairement aux systèmes de stockage à long terme, comme les disques durs, les clés USB ou les SSD, la mémoire vive est volatile, ce qui signifie qu'elle perd toutes les données qu'elle contient dès qu'elle n'est plus alimentée en électricité. De fait, quand Windows passe en veille, le PC doit continuer à alimenter la mémoire pour qu'elle conserve son précieux contenu. Cette alimentation consomme de l'énergie, ce qui épuise lentement la batterie dans le cas d'un ordinateur portable. Et quand elle est vide, ou s'il y a une coupure de courant dans le cas d'un PC fixe, tout est perdu !

L'option Veille prolongée doit être activée depuis le Panneau de configuration © CCM

Windows dispose cependant d'un mode de veille plus économe et plus fiable : la veille prolongée. Celle-ci créé une copie complète de l'état de l'ordinateur sur son dispositif de stockage à long terme (disque dur ou SSD) et la recharge lors du redémarrage. Toutes les applications et les tâches en cours sont donc restaurées, exactement comme avec la veille classique, mais en plus ce mode ne consomme plus aucune énergie et les données ne sont pas perdues en cas de coupure de l'alimentation.

Malheureusement, la veille prolongée est masquée par défaut sur Windows 10 et 11. Pour l'activer, rendez-vous dans le Panneau de configuration, choisissez l'option Afficher par Grandes icônes, puis cliquez sur la section Options d'alimentation et ensuite sur Choisir l'action des boutons d'alimentation dans le menu à gauche. Dans la fenêtre, cliquez alors sur Modifiez les paramètres actuellement non disponibles, puis cochez la case Veille prolongée et cliquez enfin sur le bouton Enregistrer les modifications.

Désormais, vous aurez alors accès à une nouvelle option intitulée Veille prolongée lorsque vous cliquez sur le bouton Power dans le menu Démarrer, ou lorsque vous utilisez le raccourci-clavier Alt+F4 sur le bureau. La sortie de veille prolongée est un peu plus longue que celle de la veille classique, mais plus rapide que le démarrage complet de l'ordinateur. Et sur les PC dotés d'un système de stockage SSD, la différence est totalement négligeable. La différence se fait davantage sentir sur les PC dotés d'un disque dur mécanique (HDD) mais ces appareils sont de plus en plus rares.

Toutefois, malgré la commodité des différents modes de veille, n'oubliez pas qu'il est bon d'éteindre et de redémarrer régulièrement son ordinateur, par exemple une fois par semaine. Cela permet de finaliser l'installation de certaines mises à jours, de réinitialiser des processus et des services d'arrière-plan et de vider certains caches de données, ce qui est nécessaire pour maintenir un ordinateur dans un état de fonctionnement optimal.