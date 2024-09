Windows 11 24H2 : Microsoft publie la nouvelle version en catimini

Sans tambour ni trompette, Microsoft vient de rendre disponible pour tous la version 24H2 de Windows 11. Un lancement précoce et quelque peu inattendu, avec des améliorations encore floues et disparates.

C'était un lancement annoncé de longue date et attendu plutôt pour la fin octobre ou le début novembre 2024. Pourtant la nouvelle version majeure de Windows 11, numérotée 24H2, semble d'ores et déjà disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs, via le Catalogue Microsoft Update. Et comme souvent depuis des mois, voire des années, avec les mises à jour de la firme de Redmond, c'est la confusion qui règne à tous les étages.

Cette nouvelle mouture de Windows devait en effet marquer une évolution majeure pour le système d'exploitation de Microsoft, avec l'arrivée de changements importants et de nouvelles fonctions intéressantes. Une refonte en profondeur du menu Démarrer, avec une organisation des icônes en groupes déplaçables et l'ajout d'un panneau latérale dédié à l'application Mobile connecté, était par exemple attendu, tout comme le retour de Copilot sous forme d'application autonome, ou la possibilité de parcourir les fichiers de son smartphone directement depuis l'Explorateur de Fichiers.

Un aperçu du futur panneau Mobile connecté du menu Démarrer © Microsoft

Problème : certaines de ces nouveautés sont déjà apparues progressivement au gré des mises à jours précédentes (Copilot en application autonome) et d'autres semblent absentes de la version 24H2 fraîchement débarquée. Les choses sont même encore plus complexes, car les nouvelles fonctions seront, comme d'habitude, distribuées de façon différenciée auprès des utilisateurs. Ainsi, deux ordinateurs exécutant la même version de Windows 11 24H2 ne disposeront pourtant pas des mêmes fonctions et améliorations au même moment... Un sacré sac de nœuds à démêler.

Copilot est déjà disponible comme une application autonome depuis le 09/07/2024 © CCM

D'après les informations rapportées par le site Neowin, la mise à jour permettant le passage à Windows 11 24H2 porterait le numéro KB5039239, et serait pour le moment uniquement disponible sur le Catalogue Microsoft Update. Ce qui est particulièrement étrange, car cette mise à jour est datée du 15 juin 2024, soit il y a déjà presque trois mois. De plus, sa note de publication ne mentionne que des apports extrêmement mineurs, pour ne pas dire insignifiants, et en tout cas très loin des évolutions attendues d'une nouvelle version majeure de Windows.

Les plus curieux ou les plus aventureux peuvent donc dès à présent télécharger et installer la mise à jour KB5039239 pour avoir un aperçu de Windows 11 24H2. Cependant, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous abstenir. En cette période de rentrée des classes et de retour au bureau, il serait dommage d'installer précipitamment une mise à jour potentiellement défectueuse qui pourrait entraîner des bugs gênants sur votre PC. De notre côté, nous vous transmettrons de nouvelles informations dès que nous aurons installé cette nouvelle version de Windows 11, et fait le point sur ce qu'elle contient réellement pour le moment.