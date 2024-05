Windows 11 KB5037853 : une mise à jour facultative avec des petites nouveautés

En attendant le prochain Patch Tuesday prévu pour le 11 juin, Microsoft publie une préversion contenant des corrections de bugs et quelques nouvelles fonctions anecdotiques. Une mise à jour réservée aux plus pressés.

En préparation de la mise à jour mensuelle prévue pour le 4 juin prochain, le fameux Patch Tuesday publié le premier mardi de chaque mois, Microsoft vient de déployer une mise à jour optionnelle, baptisée « 2024-05 Aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 23H2 pour les systèmes x64 (KB5037853) ». Pas de changements majeurs en vue, mais diverses corrections de bugs, améliorations de stabilité et quelques petites nouveautés fonctionnelles plus ou moins anecdotiques.

Windows 11 KB5037853 : des nouveautés pour l'Explorateur de fichiers, le Partage dans Edge et la gestion de comptes

Comme détaillé dans la note officielle de publication, la mise à jour optionnelle KB5037853 pour Windows 11 corrige une vingtaine de bugs et dysfonctionnements divers. Dans la liste, on trouve par exemple la résolution d'un problème qui empêchait de modifier la photo de profil de son compte utilisateur et qui renvoyait le code d'erreur 0x80070520, un autre qui rendait le démarrage de l'Explorateur de fichiers extrêmement lent lorsqu'un dossier se trouvant sur un réseau partagé était épinglé à l'accès rapide, ou encore un autre qui déformait certaines parties de l'écran lors de la lecture de vidéo avec un navigateur Internet basé sur Chromium.

Du côté des nouveautés fonctionnelles, une dizaine sont listées dans la note de publication de la mise à jour KB5037853. Il sera par exemple possible de déplacer des éléments dans l'Explorateur de fichiers par glisser-déposer dans la barre d'adresse, de gérer les PC et Xbox connectés à son compte Microsoft depuis une nouvelle page dans Paramètres ou de générer des QR codes avec la fonction Partager de Edge pour diffuser des liens vers des pages Web ou des fichiers stockés en ligne. Nous employons le futur car Microsoft précise dans sa note de publication que ces nouvelles fonctions seront déployées progressivement et ne seront pas disponibles immédiatement pour tous les utilisateurs.

Pour notre part, à l'heure actuelle et après installation de la mise à jour, aucune des nouveautés mentionnées dans la note de publication n'est apparue sur notre version de Windows.

Windows 11 KB5037853 : comment installer cette mise à jour optionnelle

Comme toutes les mises à jour, vous pouvez obtenir la KB5037853 par l'intermédiaire de Windows Update. Cependant, s'agissant d'une préversion, celle-ci ne vous sera proposée que si vous avez activé l'option Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Par ailleurs, étant une mise à jour optionnelle, il vous faudra cliquer manuellement sur le bouton Installer pour déclencher son installation. Notez que vous pouvez également récupérer le fichier de la mise à jour correspondant à votre système à cette adresse, pour procéder à une installation manuelle.

Gardez à l'esprit que les préversions des mises à jour de Windows peuvent entraîner des bugs et des problèmes inattendus, non documents et plus ou moins gênants. Étant donné le peu de nouveautés contenues dans la version facultative KB5037853, et compte tenu du fait qu'elles ne semblent pas encore activées même après application de la mise à jour, il est sans doute plus sage et plus prudent d'attendre la publication officielle du Patch Tuesday de la mi-juin pour obtenir ces quelques nouvelles fonctions.