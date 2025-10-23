Peu de gens connaissent cette astuce pratique de Windows - Elle existe pourtant depuis 30 ans

On croit bien connaître Windows et, pourtant, le système réserve encore des surprises et des secrets. C'est le cas de cette fonction cachée qui rend un vrai service en cas de problème avec le PC.

Si vous avez déjà utilisé Windows dans votre vie, il y a des chances pour que vous ayez eu affaire au fameux Gestionnaire des Tâches. Ce petit programme, intégré par défaut au système, est souvent synonyme de frustration et d'agacement pour les utilisateurs. Pas parce qu'il serait inutile ou inefficace, mais parce qu'on l'ouvre souvent lorsqu'on est confronté à un problème sur son PC.

Un programme qui se bloque soudainement et ne réagit plus, la ventilation de l'ordinateur qui se met à rugir alors qu'une seule fenêtre est ouverte sur le bureau, ou encore la barre de progression d'une installation qui semble coincée à 99 % depuis bien trop longtemps ; tous ces problèmes courants sur Windows se soldent généralement par un tour dans le Gestionnaire des Tâches.

Cet utilitaire, qui peut s'ouvrir via un clic droit sur le menu Démarrer, sur la barre des tâcjhes (dans Windows 11) ou par l'emblématique raccourci clavier Ctrl+Alt+Supp, fait office de moniteur général de l'ordinateur. Il permet notamment de surveiller le niveau de fonctionnement des composants matériels du PC, comme l'utilisation du processeur ou de la mémoire, d'afficher la liste de tous les programmes, services et applications en cours d'exécution, et d'en forcer l'arrêt en cas de besoin. Ainsi, il est particulièrement utile pour fermer un logiciel bloqué et récalcitrant ou pour détecter une application qui consommerait trop de ressources et ralentirait l'ordinateur.

Pour identifier facilement les programmes problématiques, le Gestionnaire des Tâches dispose d'un onglet intitulé Processus, qui affiche la liste de tous les services et applications en cours de fonctionnement. Par défaut, cette liste se présente par ordre alphabétique, mais elle peut être triée en fonction de l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque ou du réseau de chaque application, ce qui permet d'identifier en un coup d’œil les programmes les plus gourmands en ressources. Le problème, c'est que cette liste est dynamique et que les applications changent en permanence de position, selon les fluctuations de leur utilisation des composants.

Ainsi, il peut être difficile de cliquer sur un programme en particulier quand celui-ci n'arrête pas de bouger. Cependant, il existe une commande pensée spécifiquement pour résoudre ce problème et intégrée au Gestionnaire des Tâches par l'un de ses concepteurs, depuis sa création en 1994. Il suffit en effet d'appuyer et de maintenir enfoncée la touche Ctrl du clavier pour figer la liste des processus en cours ! De cette façon, l'ordre des programmes et des applications affichées reste identique jusqu'à ce la touche Ctrl soit relâchée, permettant de sélectionner beaucoup plus facilement un processus en particulier.