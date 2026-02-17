Cette version allégée de Windows 11 tourne mieux que l'officielle, même sur les vieux PC incompatibles

Microsoft l'a décrété : Windows 10 va disparaître et tout le monde devra passer à Windows 11. Et si votre vieux PC est officiellement incompatible avec le nouveau système, utilisez cette version spéciale qui fonctionne à merveille.

Tout le monde le sait : Windows 10 est condamné à disparaître. Depuis le 14 octobre 2025, Microsoft a arrêté les mises à jour systématiques pour son système. Seuls les utilisateurs s'inscrivant au programme ESU peuvent bénéficier d'une prolongation gratuite pendant un an, sous certaines conditions (voir notre article). Mais il ne s'agit que d'un sursis qui ne fait que repousser l'inéluctable : le passage à Windows 11.

Seulement voilà : compte tenu des exigences matérielles très strictes de Microsoft – processeur récent, module TPM 2.0 activé, Secure Boot obligatoire –, de nombreux ordinateurs pourtant parfaitement fonctionnels sont officiellement incompatibles avec le nouveau système et risquent, à terme, de devenir pratiquement inutilisables. Et sans même parler de ces PC déclarés "trop vieux", beaucoup d'utilisateurs hésitent à passer à Windows 11, en raison de sa lourdeur et des innombrables bugs qui ternissent sa réputation depuis son lancement en 2021.

Pourtant, une alternative existe. Elle repose sur la même base que Windows 11, mais allégée et optimisée, débarrassée de tout ce qui l'alourdit : services inutiles, logiciels préinstallés et outils redondants. Cette version tourne parfaitement sur des PC récents, mais aussi, et c'est le plus étonnant, sur des ordinateurs jugés obsolètes par Microsoft. Un vraie planche de salut pour des millions d'utilisateurs, d'autant que cette solution est gratuite !

© NTDEV

Ce Windows amélioré, à la fois rapide, stable et léger, c'est Tiny11. Mise au point par un développeur indépendant, NTDEV, cette édition utilise les fichiers officiels de Windows 11 25H2, la dernière en date, mais de manière entièrement modifiée et optimisée. Elle existe en deux variantes : la version complète et Tiny11 Core, encore plus compacte et réduite à l'essentiel, pour les machines virtuelles ou les environnements de test. La version 25H2 complète peut se télécharger directement sur The Internet Archive ou via GitHub, sous la forme d'un fichier ISO prêt à l'emploi.

Concrètement, Tiny11 occupe moins de 17 Go sur le disque – et seulement 5 Go pour l'édition Core –, contre plus de 24 Go pour la version classique. La consommation de mémoire et le nombre de services actifs sont réduits, ce qui rend le système beaucoup plus réactif. Contrairement à la version officielle, l'installation n'exige pas un compte Microsoft : un simple compte local suffit. Surtout, pas besoin de TPM ni de Secure Boot, et pour commencer : Tiny11 fonctionne parfaitement sur des PC anciens !

Malgré cette légèreté, les éléments essentiels restent présents. Windows Defender fonctionne normalement, Windows Update est opérationnel, pour les mises à jour, et la compatibilité avec la plupart des logiciels du Windows Store est assurée. Les applications Microsoft superflues, comme Edge, Teams ou OneDrive, ne sont pas incluses, ce qui libère des ressources et de l'espace disque.

Passer à Tiny11 est assez simple : il suffit de télécharger l'image ISO, de préparer une clé USB bootable avec un utilitaire comme Rufus et de démarrer dessus pour lancer l'installation avec une clé Windows 10 ou 11 valide. Tout se fait en anglais, mais on peut changer la langue après. Ensuite tout est prêt à l'emploi, directement utilisable.

Tiny11 n'est évidemment pas supporté par Microsoft, qui n'assure aucune assistance ou suivi pour cette version non officielle. Mais ce système alternatif représente une solution précieuse pour prolonger la vie des PC laissés pour compte après la fin de Windows 10. Fluide, léger et simple à installer, il permet de continuer à utiliser des ordinateurs jugés incompatibles, tout en conservant la sécurité et la stabilité d'un Windows moderne. Là où Microsoft pousse à remplacer le matériel, Tiny11 prouve qu'un vieux PC peut encore très bien fonctionner.