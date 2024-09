Orion : Meta présente les lunettes de réalité augmentée du futur

Meta vient de dévoiler Orion, ses lunettes de réalité augmentée présentées comme les plus évoluées au monde, qui pourront être contrôlées par la pensée. Encore à l'état prototype, elles s'avèrent déjà impressionnantes !

À l'occasion de sa conférence annuelle pour les développeurs, Meta Connect, Mark Zuckerberg a présenté ce mercredi 25 septembre, une série de produits axés sur la réalité virtuelle (VR) : le casque Quest 3S – une version plus abordable du Quest 3 – , les lunettes Ray-Ban enrichies de nouvelles fonctions, et le projet Orion, des lunettes de réalité augmentée dites "holographiques". Il s'agit de "la paire de lunettes de réalité augmentée la plus avancée jamais conçue", a affirmé l'entreprise dans un communiqué. Rien que ça !

Ce produit, dont le développement a été annoncé il y a cinq ans, est à mi-chemin entre l'Apple Vision Pro, les lunettes intelligentes Ray-Ban et un smartphone. Il permet d'ajouter une couche de virtuel au monde visible, en affichant des interfaces d'application en surimpression du monde réel, en reconnaissant les objets présents dans leur champ de vision et en ajoutant des éléments en réalité augmentée. Son modeste objectif est tout simplement de "brouiller les limites entre le monde virtuel et réel" et de remplacer les smartphones. Pour le moment, Orion n'est qu'un prototype pour "établir un pont entre le monde physique et le monde virtuel".

© Meta

Lunettes Orion : un accessoire épais à la technologie impressionnante

Les lunettes Orion ont un design proche de lunettes classiques, bien qu'un peu épaisses, qui cache en réalité une technologie de pointe. Contrairement au Meta Quest 3S ou à l'Apple Vision Pro, il n'y a pas d'écran sur les verres – qui ne sont d'ailleurs pas en verre, mais en carbure de silicium –, mais des projecteurs Micro LED directement intégrés à la monture. Ce sont eux qui envoient de la lumière sur la rétine afin de simuler la présence d'images transparentes, en réalité augmentée, via des guides d'ondes dans les verres. Cette technologie permet d'ajouter une couche d'information visuelle au monde réel. Les lunettes embarquent également des haut-parleurs, des micros, des caméras sur les côtés et à l'avant, le tout connecté en Wi-Fi 6 à un boîtier externe.

Concrètement, les lunettes Orion, qui offrent un large champ de vision de 70° – c'est moins qu'un casque VR, mais plus que les lunettes AR habituelles –, permettent de voir des applications, de passer des appels vidéo ou de jouer, le tout en voyant vraiment le "vrai" monde. Par exemple, lorsque l'utilisateur reçoit un message, l'accessoire est capable de le projeter directement devant ses yeux, ce qui lui évite de sortir son smartphone. Avec Meta AI, l'assistant virtuel dopé à l'intelligence artificielle introduit l'année dernière, Orion peut également comprendre ce que l'utilisateur regarde dans le monde physique. Par exemple, il est possible d'ouvrir son frigo et de demander aux lunettes une recette en fonction des ingrédients qu'il contient, et les instructions s'affichent alors dans une fenêtre flottante.

© Meta

Lunettes Orion : un prototype qui doit encore être amélioré

Les lunettes Orion ne fonctionnent pas seules, l'utilisateur doit porter un "bracelet neuronal", une sorte de bracelet connecté sans écran qui utilise l'électromyographie (EMG) pour interpréter les signaux neuronaux, qui sont traduits en entrées en quelques millisecondes. En clair, il suffit de penser pour que les lunettes réalisent une action. Elles peuvent également être contrôlées par la voix, les gestes et le suivi des regards, grâce aux capteurs intégrés dans la monture. Par exemple, il suffit de pincer son index avec son pouce pour sélectionner des éléments, ou de pincer son majeur et son pouce pour appeler ou masquer le lanceur d'applications.

© Meta

Bien que prometteur, le projet Orion n'est pas encore prêt à être commercialisé. Il s'agit d'un prototype de recherche, et Meta préfère prendre le temps de peaufiner sa technologie avant de la lancer sur le marché. Cela s'explique en partie par le coût astronomique de fabrication de l'appareil, qui est de l'ordre de 10 000 dollars par unité, à cause de la difficulté et du coût élevé de la fabrication fiable des lentilles en carbure de silicium. Il va falloir se montrer patient !