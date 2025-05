Cette minuscule clé USB a un p'tit truc en plus pour protèger vos données confidentielles

Cette clé USB de a taille d'un bonbon n'est pas tout à fait comme les autres : véritable concentré de technologies, elle intègre un dispositif de sécurité original pour protéger son contenu des regards indiscrets.

Rien de plus pratique qu'une clé USB pour enregistrer des fichiers à emporter partout et les utiliser sur toutes sortes d'appareils, même sans connexion Internet. Depuis son apparition sur le marché, au début des années 2000, ce petit dispositif de stockage s'est considérablement amélioré et popularisé, au point de devoir un accessoire indispensable pour conserver et échanger des données. Il est moins encombrant qu'un disque externe, et on trouve aujourd'hui des modèles rapide avec une très grande capacité pour des prix dérisoires – moins de 10 euros pour une clé de 64 Go !

Le seul véritable problème des clés USB, c'est qu'elles sont tellement petites qu'on les perd facilement. Ce qui peut poser de gros problèmes quand elles contiennent des données confidentielles, qui deviennent ainsi facilement accessibles à toute personne qui les trouve. Certes, il est toujours possible de protéger leur précieux contenu à l'aide d'un mot de passe, mais peu de gens pensent à el faire et on lit souvent dans les médias des histoires de clés tombées dans de mauvaises mains. Et c'est précisément là qu'intervient le Twopan Nano SSD.

À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'une banale clé USB un peu design. Et pourtant, ce minuscule dispositif – il a la taille d'un bonbon et pèse à peine 5 g ! – est un véritable un concentré de technologies. Comme les clés classiques, les cartes SD et les SSD, il exploite de la mémoire Flash ‑ des puces électroniques qui combinent rapidité et fiabilité. Il offre d'ailleurs une bonne capacité de stockage de 512 Go : l'équivalent d'un petit disque dur externe et largement suffisant pour stocker des centaines de fichiers et même des vidéos. Et il est rapide, il atteint des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 450 Mo/s. En outre, il est équipé d'une prise au format USB-C qui permet de l'utiliser sur de très nombreux appareils (ordinateur, smartphone, tablette, console, etc.). Avec sa coque compacte, il se glisse facilement dans un trousseau de clés, une poche ou même sous une coque de smartphone de moins de 3 mm d'épaisseur

Mais son grand atout, qui en fait sa véritable originalité, c'est la sécurité. C'est en effet l'un des dispositifs les plus petits au monde à intégrer un système de chiffrement biométrique, en l'occurrence un capteur d'empreintes digitales, comme on en trouve sur les smartphones et certains ordinateurs portables — une prouesse de miniaturisation destinée à ceux qui ne veulent pas choisir entre portabilité et confidentialité. Et c'est précisément cet élément qui garantit de protéger son contenu, via un chiffrement personnalisé. Il peut mémoriser jusqu'à vingt empreintes digitales, ce qui permet à plusieurs utilisateurs autorisés d'y accéder sans sacrifier la sécurité.

Le Twopan Nano SSD n'est pas encore disponible dans le commerce. Développé par une start-up, il a fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Et avec un énorme succès : à quelques jours de la fin de la campagne, le projet a déjà dépassé les 170 000 dollars de contributions, pour un objectif initial de seulement 1 300 dollars.

Le prix de lancement commence à environ 59 dollars (soit un peu plus de 55 euros), avec des versions à 90 euros selon les paliers et les options choisies. Des tarifs qui restent attractifs au regard des performances et de la sécurité proposées. Après la campagne, ces prix pourraient toutefois grimper.