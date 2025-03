Ces clés USB et ces SSD sont de pures arnaques - Il ne faut surtout pas les acheter

Des boutiques en ligne bien connues proposent des clés USB et des SSD de grandes capacités à des prix ridicules. Mais ne tombez pas dans le panneau : ce sont des faux qui ne tiennent évidemment pas leurs promesses.:

Les clés USB et les disques externes sont des accessoires bien pratiques, et même indispensables quand on veut conserver et transporter des fichiers, pour les utiliser sur différents ordinateurs ou sur divers appareils, que ce soit pour récupérer des documents bureautiques ou pour lire des vidéos sur un téléviseur, par exemple. Et comme tout ce qui concerne le stockage, on n'en a jamais assez car on finit toujours par manquer de place pour enregistrer de nouveaux fichiers ! Fort heureusement, les prix de ces précieux accessoires ont baissé ces dernières années, en même temps que leur capacité augmentait. Et on trouve très facilement aujourd'hui des clés USB de 64 Go à moins de 10 euros et des disques externes de 1 To pour à peine 50 euros.

Mais si vous traînez sur des boutiques en ligne pour faire vos achats informatiques, vous êtes sans doute déjà tombé sur des offres encore plus alléchantes, avec des dispositifs de stockage amovible de très grande capacité proposés à des prix ridicules, comme des clés USB de 2 To à 5 euros ou des SSD externes de 128 To à 25 euros. C'est notamment le cas sur des plateformes bien connues comme AliExpress, Temu ou même sur Amazon où des dizaines de vendeurs proposent ce genre de produits à des tarifs incroyablement bas, dans diverses versions, et parfois sous des marques réputées, telles Lenovo ou Xiaomi.

Mais voilà, le Père Noël n'existe pas, et il s'agit tout simplement d'arnaques ! Malgré les nombreuses photos, les belles caractéristiques techniques et les avis dithyrambiques de clients que ces marchands mettent en avant sur leurs fiches, ces clés USB et ces SSD de très grande capacité sont de vulgaires faux. Nous l'avons vérifié en achetant plusieurs produits. Certes, ils sont bien arrivés dans le délai annoncé, et ils fonctionnent. Mieux encore, les modèles que nous avons testés affichent bien la capacité annoncée quand on les examine sur un ordinateur.

Le hic, c'est qu'il s'agit d'une capacité apparente, qui a été habilement truquée en usine dans le micrologiciel interne – le firmware – de l'appareil, de manière à tromper les systèmes d'exploitation. Et si l'on peut à première vue les remplir, on s'aperçoit très rapidement que les fichiers copiés deviennent tout simplement illisibles, car il ils s'autodétruisent progressivement, au fil des enregistrements. Car l'espace réellemen disponible est bien inférieur à la capacité annoncée : elle s'établit par exemple à 32 Go pour une clé prétendument de 2 To !

Pire encore, la vitesse d'enregistrement est très sensiblement inférieure au débit attendu pour la norme promise : nous avons ainsi relevé une vitesse de copie de 4 Mo/s sur une clé censée atteindre plus de 100 Mo/s, comme ce serait le cas si elle était effectivement à la norme USB 3.0. Bref, il s'agit juste de produits maquillés : des clés et des disques quelques gigaoctets à la norme USB 1.0 ou 2.0 que des vendeurs malhonnêtes essaient de faire passer pour des bolides. Et, à dire vrai, ce n'est guère étonnant quand on voit que leur prix sont à peine supérieurs à ceux des modèles classiques, de plus faible capacité, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille…

Surtout, il n'existe pas à l'heure actuelle de clé ou de SSD possédant vraiment les caractéristiques annoncées, car les puces de mémoire électronique nécessaires ne sont pas sur le marché ! On trouve bien des clés USB de 1 To, mais plutôt autour de 100 euros. Et les SSD externes de 8 To sont plutôt vendus près d 600 euros. On est loin des tarifs de ces produits miraculeux, à fuir absolument ! La vraie question qui se pose, c'est pourquoi les grandes plateformes en ligne laissent encore ces marchands peu scrupuleux vendre ce type de produit. D'autant que cette escroquerie n'est absolument pas nouvelle…