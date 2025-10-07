Cet accessoire astucieux et pas cher protège les prises USB de tous vos appareils

Oubliez le téléphone qui ne charge plus et le disque externe qui se déconnecte en plein transfert : grâce à ce petit accessoire très pratique, les prises USB de vos appareils ne seront plus malmenées !

Les prises USB de nos appareils électroniques s'abîment et se détériorent au fil du temps, à force de les brancher pour les recharger ou d'y connecter des périphériques. Au bout du compte, des faux contacts peuvent apparaître, rendant la charge et le transfert de données instables, voire impossibles dans le pire des cas. Cette usure est d'autant plus rapide que nous avons tendance à charger notre smartphone tous les jours, et à connecter de nombreux périphériques sur nos ordinateurs (souris, disque dur externe, clé USB, manette de jeu, etc.).

Pour protéger les ports USB de nos smartphones, tablettes et PC contre l'usure mécanique, et ainsi prolonger leur durée de vie, il existe pourtant des accessoires très pratiques et peu coûteux : les câbles et adaptateurs USB magnétiques. Un dispositif à la fois simple et ingénieux, composé de deux parties. Un cordon classique d'une part, terminé par une prise USB d'un côté et un embout magnétique de l'autre. Et un connecteur magnétique d'autre part, à fixer sur le port USB de l'appareil, qui ne fait que quelques millimètres d'épaisseur et peut donc rester branché en permanence sans gêner, sur un PC comme sur un smartphone.

De cette façon, il suffit d'insérer le connecteur magnétique dans un port USB et de le laisser en place. Ensuite, lorsqu'on souhaite brancher l'appareil pour le recharger ou y connecter un périphérique, il suffit alors de fixer le câble magnétique au connecteur, et de le détacher lorsqu'on a terminé. L'astuce, c'est que cette connexion se fait en douceur, par magnétisme, sans insérer un élément mâle dans une prise femelle. Ainsi, on peut utiliser une prise USB sans exercer de pression, de friction ou de torsion sur la prise à chaque branchement et débranchement, limitant ainsi son usure et prolongeant sa durée de vie.

Ces accessoires sont facilement trouvables sur Internet, particulièrement chez Amazon, mais aussi chez Darty, Boulanger ou encore Cdiscount, auprès de fabricants tels que HanCenDa, AUFU, ou Kuulaa, pour n'en citer que quelques-uns. Les prix varient de quelques euros à quelques dizaines d'euros, en fonction de la qualité et du nombre de pièces (câbles, connecteurs et adaptateurs) contenues dans le lot. Attention toutefois, les produits les moins chers sont aussi les moins polyvalents !

Les câbles USB magnétiques d'entrée de gamme sont souvent réservés à la recharge électrique et ne permettent pas le transfert de données, ce qui limite un peu leur intérêt. Avant de passer à l'achat, vérifiez donc bien les caractéristiques des différents modèles : la puissance de recharge exprimée en watts (W), le débit de données en Gigabits par seconde (Gbps ou Gbit/s), les normes prises en charge (USB 4, USB 3.1, Thunderbolt 4, DisplayPort), les formes de connecteurs (USB-C, micro-USB, Lightning) ou encore la longueur des câbles fournis.

L'offre est particulièrement foisonnante et diversifiée, tant en termes de prix que de caractéristiques techniques. Afin de trouver les produits qui correspondent le mieux à vos besoin et vos moyens, prenez votre temps pour étudier les différents modèles disponibles. Il existe ainsi de nombreuses marques proposant une multitude de formats et de combinaisons de câbles et d'adaptateurs sur les principaux sites de vente : vous avez le choix pour trouver un ensemble à vos besoins.