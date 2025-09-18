Test GMKtec NucBox G5 : ce mini PC minuscule fait (presque) tout comme un grand

Il ne faut pas se fier aux apparences ! Malgré son format minuscule, le NucBox G5 de GMKtec est bien un véritable PC complet, avec des performances suffisantes pour les applications quotidiennes. Une machine bluffante et à tout petit prix !

Quand on parle de mini PC de nos jours, comme nous le faisons régulièrement sur CCM, on pense essentiellement à ces ordinateurs miniatures logés dans des boîtiers carrés ultra compacts, de 10 ou 12 cm de côté pour environ 5 cm de hauteur. Et pour cause : la plupart des innombrables modèles proposés actuellement sur le marché – quasiment tous d'origine chinoise – ont adopté ce format très pratique, y compris le Mac mini, le premier du genre, qui, dans sa dernière version, avec une puce M4, a subi une belle cure de minceur pour gagner encore en compacité et en élégance.

Et, comme nous le répétons à chaque fois, malgré leur taille, ces petits PC n'ont plus grand chose à envier aux grosses tours d'antan, notamment quand ils sont équipés de processeurs récents, qui offrent les mêmes performances que leurs homologues pour PC de bureau classiques – sauf pour les jeux vidéo exigeants, qui nécessitent des cartes graphiques haut de gamme, impossibles à caser dans leurs petits boîtiers, même s'il existe des solutions pour contourner le problème. Quoi qu'il en soit, et sans même parler des modèles dotés des dernières puces AMD capables de faire tourner des jeux dans d'excellentes conditions, les mini PC actuels suffisent amplement pour tous les besoins quotidiens. Hormis quelques cas très particuliers, il n'y a plus de raison aujourd'hui d'acheter un PC de type tour.

GMKtec NucBox G5 : un PC minuscule

En outre, si certains constructeurs spécialisés cherchent à offrir toujours plus de performances, d'autres explorent des voies différentes. C'est le cas de GMKtec, l'un des grands spécialistes du domaine qui, en plus d'une gamme classique, propose depuis quelques mois à son catalogue un mini PC beaucoup plus petit que la moyenne : le NucBox G5 (ou G5 tout court). Et nous ne jouons pas sur les mots à cause de deux ou trois centimètres en moins : non, le G5 est vraiment minuscule ! C'est bien simple, il tient réellement dans le creux de la main. À tel point qu'il faudrait plutôt le qualifier de micro PC.

© CCM

Le plus fort de l'histoire, c'est qu'il ne s'agit du tout d'un jouet ou d'un gadget : malgré sa taille, le G5 est un véritable PC, avec des interfaces classiques, et qui fonctionne sous Windows 11 ! Certes, avec son processeur modeste – un Intel N97 –, il ne cherche pas à rivaliser avec des bolides. Mais il promet de suffire pour une utilisation bureautique. Et comme son prix est également riquiqui, il se pose en excellent candidat pour remplacer un bon vieux gros PC familial. C'est ce que nous avons vérifier en le testant en conditions réelles durant plusieurs semaines. Et le résultat est surprenant…

GMKtec NucBox G5 : l'avis de CCM Format minuscule

Prix très bas

Fonctionnement très silencieux

Performances suffisantes pour la bureautique

Gestion de deux écrans

Lecteur de cartes mémoire

Stockage évolutif

Très faible consommation électrique

Bios riche en options

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile Performances graphiques très limitées en jeu vidéo

Prise USB-C réservée à l'alimentation

Seulement du Wi-Fi 5

Mémoire vive non extensible

GMKtec NucBox G5 : un bijou dans un coffret de luxe

La première surprise provient de l'emballage, particulièrement soigné, qui ressemble à un coffret de smartphone. Rien ne laisse penser qu'on à affaire à un produit à petit prix : au contraire, on a l'impression de déballer une montre ou un téléphone de luxe !

© CCM

Mais, bien évidemment, c'est la taille du G5 qui surprend le plus. Taille qu'on a du mal à imaginer tant que l'on n'a pas pris l'objet en main : seulement 7,2 x 7,2 x 4,4 cm, soit un peu plus d'une gosse boîte d'allumettes ! Et le poids est à la mesure de ce "liliiputisme" : à peine 170 g. En clair, non seulement le G5 tient dans la paume d'une main, mais en plus, on peut le glisser dans une poche et l'emporter sans le sentir tant il est léger. C'est à peine croyable.

© CCM

On s'en doute, pas de lourd métal ici : le boîtier est entièrement en plastique. Mais il ne semble pas fragile pour autant. Au contraire, sa compacité lui donne est un aspect ramassé assez rassurant. Et il est plutôt joli, voire mignon. En fait, il est composé de deux parties, à savoir, une coque gris argenté qui supporte bouton et prises, surmontée d'une sorte de chapeau noir comportant des fentes d'aération sur les flancs et à l'arrière.

© CCM

GMKtec NucBox G5 : une connectique surprenante

Et la troisième surprise vient justement des interfaces. Car malgré sa "surface d'exposition" réduite, le G5 est plutôt généreux en la matière. Ainsi, à l'avant, en plus du bouton lumineux de marche-arrêt, on trouve deux prises USB-A compatibles USB 3.2 à 10 Gbit/s. Sur le flanc droit, on découvre un verrou de type Kensington mais aussi un lecteur de carte mémoire au format microSD, ce qui est assez rare sur les mini PC. Et à l'arrière, c'est presque Byzance, avec encore une deux prise USB-A compatible USB 3.2, une entrée-sortie audio analogique en mini jack stéréo, une prise RJ45 pour de l'Ethernet Gigabit et, bonus suprême, deux sorties HDMI 2.0, pour brancher simultanément deux écrans. Oui, aussi incroyable que cela paraisse, cet ordinateur minuscule peut piloter deux écrans en même temps – un moniteur et un téléviseur, par exemple –, qui plus est jusqu'en 4K-UHD (4096 x 2160 pixels) à 60 Hz. On croit rêver !

© CCM

© CCM

© CCM

Enfin, le panneau arrière comporte également une prise USB-C. Malheureusement, cette dernière ne permet de transférer des données en USB 3 ou 4 : elle sert uniquement pour l'alimentation électrique, le G5 étant d'ailleurs fourni avec un adapteur secteur ultra compact délivrant une puissance maximale de 30 W (3 A sous 12 V). C'est la seule petite déception concernant les interfaces. Mais elle est largement compensée par la richesse étonnante de l'ensemble.

D'autant que le G5 est également équipé de modules de communication sans fil, avec du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 4.2. Alors, oui, ce ne sont pas des normes dernier cri du genre Wi-Fi 7 ou Bluetooth 5.4. Mais elles suffisent pour des besoins ordinaires, que ce soit pour surfer sur le Web ou pour connecter des périphériques de base, comme nous l'avons vérifié en utilisant un clavier et une souris génériques sans fil – qui ont parfaitement fonctionné. Et pour une connexion Internet plus rapide, notamment via la fibre, le mieux est d'utiliser le port Ethernet qui délivre tout de même 1 Gbit/s.

GMKtec NucBox G5 : un ordinateur peu évolutif

On s'en doute, avec son format lilliputien, le G5 n'est pas un candidat idéal pour l'évolution, faute de place. Son boîter s'ouvre toute fois très facilement, en retirant simplement les quatre vis qui maintiennent sa plaque inférieure. On accède alors directement au seul élément qui peut être changé : son SSD, un module Sata au format M.2 2230 placé dans une ouverture sur la plaque métallique qui cache les autres composants. On peut ainsi échanger le modèle installé en standard – de 512 Go tout de même sur notre exemplaire de test – contre une carte de plus grande capacité. Mais cette évolution ne présente guère d'intérêt pour ordinateur à vocation bureautique, l'espace de stockage étant largement suffisant pour des documents de texte, et même pour des fichiers multimédias (photos, musiques et petites vidéos), surtout quand on songe que les Mac d'entrée de gamme sont encore vendus avec 256 Go en version de base…

© CCM

À ce stockage assez confortable s'ajoute de la mémoire vive assez rapide, de type LPDDR5-4800. Sans surprise, elle est soudée sur la mini carte mère du G5, et donc non évolutive, la place manquant pour placer des supports de barrettes traditionnels. Mais GMKtec s'est montré plutôt généreux en installant 12 Go en standard, ce qui plus que suffisant sur une machine de ce type.

Il est tout à fait possible de retirer la plaque métallique qui protège les composants. Mais le seul intérêt de l'opération, très simple au demeurant, c'est de changer la carte Wi-Fi au format M.2 qui est amovible. Bon à savoir pour une évolution future, mais pas indispensable.

GMKtec NucBox G5 : un processeur modeste mais moderne

Ce que l'on ne voit évidemment pas à l'ouverture du G5, c'est son moteur : son processeur Intel N97. Malgré ce que son appellation peut laisser croire, il est plus puissant que les N100 et N150 Intel, sortis à la même époque, en 2023. Car si ces puces partagent de nombreuses caractéristiques (génération Alder Lake N, architecture 4 cœurs et 4 threads, gravure en procédé Intel 7, 6 Mo de moire cache L3, etc.), le N97 se distingue par des fréquences de fonctionnement supérieures – 2 GHz de base et 3,6 GHz en mode turbo – et une enveloppe thermique logiquement plus élevée de 12 W – contre 6 W pour les autres.

Comme toutes ces puces N, le N97 est ainsi un processeur basse consommation, conçu pour des usages généralistes plutôt que les performances pures en calcul, comme les Core et les Core Ultra. En fait, les modèles de famille N remplacent les anciens Pentium et Celeron qui ont disparu du catalogue Intel. Et s'ils ne sont pas aussi puissants que leurs "grands frères", ils sont bien plus performants que les faméliques Atom destinés aux systèmes embarqués, et bien suffisants pour des applications bureautiques. D'autant qu'ils savent gérer plusieurs technologies "modernes"– mémoire DDR5, interface HMDI 2.1, bus PCIe Gen 3, jeu d'instructions AVX2, etc. Et il intègre bien sûr un circuit graphique, en l'occurrence, un iGPU de type Intel UHD Graphics, ce qui évite d'avoir à passer par une carte graphique dédiée. Bref, il s'agit de processeurs d'entrée de gamme, mais à jour, et donc relativement ̂pérennes, qu'on peut utiliser avec Windows 11 et des applications actuelles.

GMKtec NucBox G5 : des performances limitées mais honnêtes

C'est d'ailleurs ce qu'ont confirmé nos tests. Certes, les avec les benchmarks classiques, le G5 ne fait pas d'étincelles : il obtient 1492 points en global et 5573 points pour le processeur sous Passmark, 1022 points en monocœur et 2460 points en multicœurs pour le CPU et 5221 points pour le GPU sous Geekbench 6, et 649 points en monocœur et 2415 points en multicœurs sous Cinebench R23. Sans surprise, c'est très inférieur aux scores des mini PC équipés de Core Intel ou de Ryzen AMD actuels. Mais ce n'est pas ridicule pour autant. Et, quand on y regarde de plus près, on réalise que ces résultats sont très proches de ceux obtenus avec des puces plus anciennes, comme un Pentium Gold 8500, un Core i5-7500, un Core i7-8565U ou encore un Core i3-1115G4. Des processeurs plus corrects que l'on trouvait sur de nombreux PC grand public de milieu gamme il y a quelques années.

Bien entendu, les performances graphiques en 3D sont logiquement très limitées, le G5 n'étant absolument un ordinateur pour gamer avec son petit iGPU UHD Graphics. En Full HD (1080p) avec un niveau détail bas, on tourne seulement autour de 30 FPS dans Fortnite ou GTA 5. Mais on atteint tout de même 100 FPS dans Valorant. En clair, on peut jouer à des titres anciens et/ou pas trop exigeants, dans des définitions pas trop élevées, mais guère plus. Pas question non plus de se lancer dans la modélisation 3D ! Ce n'est de toute façon pas la vocation du G5.

En revanche, grâce aux technologies de décodage Intel Intégrées dans le N97, il se montre très à l'aise dans la lecture audio-vidéo, y compris en 4K. On peut même l'utiliser pour du montage vidéo, mais en se limitant à la Full HD. Aucun souci non plus pour les applications classiques ordinaires, qu'il s'agisse de bureautique ou de navigation sur le Web. En fait, de manière plus générale, le G5 peut parfaitement être utilisé pour des traitements lourds, en retouche photo ou en conversion audio-vidéo, par exemple : simplement, il ne faut pas être pressé, car il est beaucoup moins rapide que ses cousins actuels !

D'autant que son SSD en Sata s'avère nettement plus lent que les modèles hautes performances en PCIe : il offre ainsi des débits d'environ 500 Mo/s en lecture et en écriture quand les SDD M.2 NVMe x4 dépassent souvent les 5000 Mo/s et peuvent même atteindre les 7000 Mo/s pour les meilleurs. Rien de bien gênant au quotidien : c'est déjà bien mieux que les disques durs d'antan. L'écart ne ne sent qu'avec des applications et des traitements exigeant des transferts très rapides – comme de l'encodage vidéo à la volée – ce qui, encore une fois, n'est pas la vocation du G5.

Mais là où le G5 nous a agréablement surpris, c'est dans son comportement sous Windows. Certes, il n'est pas aussi vif qu'un PC haut de gamme. Mais les différences sont vraiment minimes, et il se montre tout à fait réactif dans les manipulations quotidiennes, y compris au démarrage, qui ne prend qu'une poignée de secondes, ou à la sortie de veille, quasi instantanée. Les fenêtres et les menus s'affichent rapidement, la navigation sur le Web est fluide : difficile de deviner qu'on est sur un PC d'entrée de gamme dans une utilisation basique. Et c'est nettement mieux qu'avec un vieil ordinateur utilisant un disque dur.

Le G5 réserve encore une excellente surprise pour les bidouilleurs et autres experts : son Bios. D'abord, parce que ce micro programme de type UEFI dispose d'une véritable interface graphique qui se manipule à la souris, contrairement à la plupart des mini PC – même beaucoup plus évolués ! – qui se contentent encore d'un simple mode texte à l'ancienne. Ensuite, parce qu'il propose un nombre impressionnants de réglages et d'options pour ajuster finement le comportement de la machine, y compris des paramètres pointus. On peut même activer un en mode Performances pour passer le processeur à 15 W au lieu de 12 W par défaut et activer le mode C States, afin de gagner – un peu – en performances. Là encore, c'est bluffant, et mieux que ce que l'on trouve sur bon nombre de mini PC plus chers. Nous avons d'ailleurs effectué ces optimisations, par curiosité, et gagné environ 10 % de performances selon nos benchmarks. Rien d'extraordinaire, mais c'est toujours ça de pris si l'on en a besoin.

GMKtec NucBox G5 : une machine sobre et silencieuse

Par ailleurs, et très logiquement, le G5 se montre peu énergivore avec son processeur basse consommation. Il consomme seulement 6 W au repos – et quasiment zéro en veille simple ! –, entre 10 et 20 W en utilisation normale et 30 W au maximum, quand on le pousse dans de traitements lourds. Un bel exemple de sobriété ! Plus étonnant, malgré son extrême compacité, il maîtrise très bien sa température, son système de ventilation évacuant très bien la chaleur dissipée par ses composants. Nous avons mesuré au pire 35 °C sur le dessus de son boîter, et 45 °C à la sortie de ses aérations, même si son N97 peut atteindre les 95 °C à pleine charge. GMKtec a bien travaillé !

Sur le plan sonore, le G5 est encore plus impressionnant en se montrant complètement silencieux : il reste sous les 30 dBA à 30 cm en utilisation classique et dépasse à peine les 33 dBA quand il est très sollicité. En clair, à une distance normale, on ne l'entend pas du tout, et il faut coller l'oreille dessus pour déceler le doux ronflement de son ventilateur. Un vrai plus pour une utilisation quotidienne, surtout dans un environnement calme comme une chambre ou un salon.

Dernier détail, comme tous les mini PC chinois, le G5 est livré en standard avec Windows 11 préinstallé et activé, en version Pro. Un système prêt à l'emploi – après les inévitables mises à jour lors de la configuration initiale – et dénué de logiciel additionnel inutile – pas d'antivirus tiers ni d'application en version de démonstration. On trouve toutefois plusieurs utilitaires Microsoft, notamment un centre de contrôle pour le circuit graphique et Power Automate, qui permet d'automatiser des tâches, sans compter le désormais incontournable Copilot. Quoi qu'il en soit, on apprécie cette sobriété, synonyme de propreté et de liberté. Et il convient de signaler que toutes les dernières mises à jour automatiques de Windows 11 se sont déroulées sans aucun problème avec Windows Update, ce qui n'est pas toujours le cas avec les Patch Tuesday de Microsoft ces derniers temps…

GMKtec NucBox G5 : un micro PC vraiment épatant

On l'aura compris : nous avons adoré le NucBox G5 ! Bien sûr, ce micro PC ne rivalise pas avec des mini PC haut de gamme en termes de performances, d'interfaces ou d'évolutivité. Mais s'il n'est pas fait pour les applications exigeantes, il est suffisamment puissant pour toutes les usages classiques, notamment en bureautique, et tout à fait réactif au quotidien. Son format, réellement minuscule, permet de l'installer et de l'utiliser très facilement n'importe où, que ce soit dans un bureau, une chambre ou un salon, d'autant qu'il reste parfaitement silencieux en fonctionnement. Et même si sa connectique est limitée, on peut utiliser des périphériques sans fil, des cartes mémoire et deux écrans simultanément.

Bref, selon nous, c'est un petit ordinateur centré sur les besoins essentiels de tous les jours, parfait dans un cadre personnel ou familial, pour remplacer un vieux PC incompatible avec Windows 11, mais aussi pour équiper un enfant ou toute personne peu portée sur la technique, ou encore pour constituer un lecteur multimédia de salon – sans parler d'autres usages plus particuliers, y compris professionnels, moyennant quelques réglages et optimisations dans le Bios.

Et on peut d'autant plus le recommander qu'il est réellement abordable : sans même parler des promotions, on le trouve en effet à moins de 160 euros sur des boutiques en ligne comme Amazon, et même moins de 135 euros sur le site européen de GMKtec. Un tarif bienvenu en période de rentrée scolaire et d'impôts locaux, mais aussi pour des fêtes : car ce micro PC est tellement mignon et polyvalent qu'il peut constituer un excellent cadeau, même pour des gens déjà équipés qui pourraient ̂être bluffés !